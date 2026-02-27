MAGAZİN

Kore'de yüz nakli yaptırmıştı! Didem Ceran 'Saklamak istemiyorum' diyerek hastalığını açıkladı

Yıllar önce Survivor'a katılarak adını duyuran ve sonrasında sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Didem Ceran, son dönemde yaptırdığı yüz nakli ile konuşuluyordu. Ameliyatın ardından değişim sürecini anlatan Didem Ceran bir video çekerek hastalığını açıkladı.

Kore'de yüz nakli yaptırmıştı! Didem Ceran 'Saklamak istemiyorum' diyerek hastalığını açıkladı
Öznur Yaslı İkier

2006 yılında katıldığı Oryantal Star yarışmasıyla tanınan, 2011’de ise Survivor’daki performansıyla adından söz ettiren Didem Ceran, Güney Kore'de yüz nakli oldu.

Kore de yüz nakli yaptırmıştı! Didem Ceran Saklamak istemiyorum diyerek hastalığını açıkladı 1

Gün gün iyileşme sürecini paylaşan Ceran bu defa yayınladığı bir video ile gündeme geldi. Didem Ceran kansere yakalandığını açıkladı. Ceran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bir şeyi artık saklamak istemiyorum. Biyopsi sonucumu bugüne kadar açıklamıyordum çünkü kimseyi üzmek istemiyordum. Ama artık susmak istemiyorum: Göğüs kanseri sürecinin içindeyim."

Kore de yüz nakli yaptırmıştı! Didem Ceran Saklamak istemiyorum diyerek hastalığını açıkladı 2

"Ağır ilaçlar kullanıyorum; sinir sistemim hassas, küçücük bir stres bile etkisini katlayarak gösteriyor. Bu dönemde şunu net görüyorum: İnsan en zor zamanında kimin yanında olduğunu, kimin sadece kendi ihtiyacını öncelediğini anlıyor. Ben iyileşmeye çalışırken dışarıdan gelen her ekonomik ve duygusal baskı büyüyor."

Kore de yüz nakli yaptırmıştı! Didem Ceran Saklamak istemiyorum diyerek hastalığını açıkladı 3

"HER KRİZ SAHİPLENİLMEZ"

"Bu süreç bana bir şey öğretiyor: Herkese aynı sorumluluk duygusuyla yaklaşılmaz. Her yük alınmaz. Her kriz sahiplenilmez. Artık kimsenin ekonomik sorumluluğunu üstlenmiyorum, kimsenin problemini kendi problemim yapmıyorum. Bu bir kırgınlık değil, bir bilinçtir."

Kore de yüz nakli yaptırmıştı! Didem Ceran Saklamak istemiyorum diyerek hastalığını açıkladı 4

"Yaşadıklarım için Rabbime şükrediyorum. Çünkü insan bazen en ağır döneminde en net farkındalığa ulaşıyor. Artık hiçbir şeyi gizlemiyorum. Bu benim gerçeğim ve bu süreçte önceliğim yalnızca sağlığım."

VİDEOYU HEMEN SİLDİ

Didem Ceran bu videosunu kısa sürede sildi. Ceran yeni bir video yayınlayıp ''Bir önceki açıklamayı kaldırıp bunu yazmamın sebebi kimseyi üzmek istememem. Yanlış anlaşılma veya gereksiz kaygı yaratabilecek bir metin olmasın diye daha sade, sürece odaklı bir versiyonla değiştirdim.'' ifadelerini kullandı.

