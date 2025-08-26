MAGAZİN

Ünlü şarkıcı Kalben otobüste uğradığı korkunç tacizi anlattı! 'Bacaklarımın arasında bir el...'

Ünlü şarkıcı Kalben, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 19 yaşındayken otobüs yolculuğunda uğradığı korkunç tacizi anlattı. Kalben, 'Acımız ortak, düşmanımız ortak. Yalnız değiliz.' ifadelerini kullandı.

Öznur Yaslı İkier

Son dönemde birçok ünlü isim taciz ve ifşa iddialarıyla gündeme geliyor. Ünlü şarkıcı Kalben de yıllar önce yaşadığı bir tacizi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla açıkladı.

Ünlü şarkıcı, 19 yaşındayken otobüs yolculuğunda yaşadığı korkunç olayı şu sözlerle anlattı:

"Annemin ölmek üzere olduğunun haberini almıştım. Otobüs mola vermişti, ben haberi almanın ağırlığıyla uyuyordum. Arkadaşlarım inmişti. Bacaklarımın arasında bir el ile uyandım. Arka çapraz koltuktan gelmiş şerefsiz. Ellerini hiç unutmuyorum. Kimseye diyemedim. Yolculuk bitince arkadaşlarıma anlatmaya çalıştım. Erkek olan öfkelendi, kadın olan içine kapandı. Ben ise senelerce bu olayı anlamlandıramadım."

Kalben, yıllar içerisinde benzer olaylar yaşadığını ve çoğunu paylaşamadığını söyleyerek, feminist söylemlerle hareket eden bazı çevrelerin de kendisine destek olmadığını dile getirdi.

"İSİMLERİ AÇIKLAYAN HERKESİ KUTLUYORUM"

"Hiçbir zaman açıkça isim vermedim, bunu yapamadım. Bugün isimleri açıklayan herkesi kutluyorum. Sessiz kalanları da kutluyorum. Ben destek alarak hayatta kaldım. Kendime değer vermem ve yaşamaya değer olduğumu hissetmem çok uzun yıllar aldı." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, yaşadığı travmaların özel hayatına da yansıdığını belirterek, "Hâlâ gerçekten sevildiğimi hissettiğim bir partnerim olmadı. Bilinçli ve istekli fiziksel yakınlık benim için zor bir mesele. Bunları yazarken dişlerimi sıkıyorum. Müzik sayesinde hayata tutunuyorum. Ancak müzik dünyasında bile güvensiz hissettiren insanlar var. Korunmadığımızı bildikleri için böyle davranıyorlar." dedi.

Paylaşımının sonunda ise kadın dayanışmasına vurgu yapan Kalben, "Acımız ortak, düşmanımız ortak. Yalnız değiliz. Geçmişte bilmeden size zarar vermiş biriyle yan yana geldiysem, özür dilerim. Sevgimle." sözleriyle mesajını tamamladı.

