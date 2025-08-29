MAGAZİN

Ünlü şarkıcı Lara'dan üzen haber! Dua istedi

Ünlü şarkıcı Lara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda beyninde bir kitle tespit edildiğini duyurdu. Sağlık sorunuyla ilgili bilgi veren Lara, "Elbette bu kolay bir sınav değil" ifadelerini kullandı.

Öznur Yaslı İkier

2000’li yıllara “Allah Versin”, “Adam Gibi Adam” ve “Katmer” gibi hit parçalarıyla damga vuran ünlü, şarkıcı Lara'dan üzen haber geldi.

Lara, beyninde bir kitle tespit edildiğini ve bu nedenle zorlu bir tedavi sürecinden geçtiğini açıkladı. Sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan şarkıcı Lara, şu ifadeleri kullandı:

'BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUM'

"Sağlığımla ilgili bir süreçten geçiyorum. Bu yüzden telefonlara çok bakamıyor, mesajlarınıza tek tek cevap veremiyorum. Lütfen beni affedin. Ama bilin ki sevginiz ve dualarınız üzerimde, kalbimde. Allah hepinizden razı olsun. Sizi çok seviyorum."

Ünlü şarkıcı tedavi sürecinde sevenlerinden dua ve destek beklediğini de sözlerine ekledi.

