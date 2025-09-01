Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir sahneye çıkarken bir anda yere kapaklandı! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos etkinliklerinde konser veren ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir, sahneye çıktığı anda dengesini kaybederek yere düştü.

YERE KAPAKLANDI

Ayakkabısının topuğunun elbisesine takılmasıyla yaşanan düşüşün ardından görevlilerin yardımıyla ayağa kalkan Kandemir, ilk şarkısını söylemeye başladı.

Sanatçı, "Sağlam geldim değil mi" diyerek espri yapınca, alandaki kalabalık kahkahalara boğuldu. Kandemir’in sahnedeki bu doğal tavrı, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Tuğçe Kandemir'in düşüş anı kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Ünlü isme; 'çok fena düşmüş', 'kötü düşmüş', 'resmen kapaklanmış' gibi yorumlar yapıldı.