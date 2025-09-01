MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir sahneye çıkarken bir anda yere kapaklandı! O anlar sosyal medyada gündem oldu

İçerik devam ediyor
Öznur Yaslı İkier

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, ayakkabısının topuğunun elbisesine takılması sonucu sahneye çıkarken yere kapaklandı. Kandemir'in o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos etkinliklerinde konser veren ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir, sahneye çıktığı anda dengesini kaybederek yere düştü.

YERE KAPAKLANDI

Ayakkabısının topuğunun elbisesine takılmasıyla yaşanan düşüşün ardından görevlilerin yardımıyla ayağa kalkan Kandemir, ilk şarkısını söylemeye başladı.

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir sahneye çıkarken bir anda yere kapaklandı! O anlar sosyal medyada gündem oldu 1

Sanatçı, "Sağlam geldim değil mi" diyerek espri yapınca, alandaki kalabalık kahkahalara boğuldu. Kandemir’in sahnedeki bu doğal tavrı, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir sahneye çıkarken bir anda yere kapaklandı! O anlar sosyal medyada gündem oldu 2

Tuğçe Kandemir'in düşüş anı kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Ünlü isme; 'çok fena düşmüş', 'kötü düşmüş', 'resmen kapaklanmış' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir sahneye çıkarken bir anda yere kapaklandı! O anlar sosyal medyada gündem oldu 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İngiliz-Alman Post-Punk İkilisi Lebanon Hanover, İstanbul’a Geliyor!İngiliz-Alman Post-Punk İkilisi Lebanon Hanover, İstanbul’a Geliyor!
Kerem Aktürkoğlu'nun eşi merak edildi! Bakın ne iş yapıyor?Kerem Aktürkoğlu'nun eşi merak edildi! Bakın ne iş yapıyor?

Anahtar Kelimeler:
Tuğçe Kandemir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'dan kaleye sürpriz isim! Dünya futbolunun yakından tanıdığı yıldız geliyor

Galatasaray'dan kaleye sürpriz isim! Dünya futbolunun yakından tanıdığı yıldız geliyor

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Yönetim kurulu toplantısında karar çıktı

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oluyor! Yönetim kurulu toplantısında karar çıktı

Herkes silahlı Boğaziçi'ne nasıl girdiğini merak ediyordu! İlk kez açıkladılar

Herkes silahlı Boğaziçi'ne nasıl girdiğini merak ediyordu! İlk kez açıkladılar

Hilal Özdemir'in katledilmesi sonrası yaptığı yorum 'pes' dedirtti! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Hilal Özdemir'in katledilmesi sonrası yaptığı yorum 'pes' dedirtti! Tepkiler çığ gibi büyüdü

Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray yönetimine salvo! İpler artık tamamen kopma noktasına geldi

Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray yönetimine salvo! İpler artık tamamen kopma noktasına geldi

"Eşcinsel değilim" demişti! 'Sana ne olmuş?' dedirtti! Kimse tanıyamıyor

"Eşcinsel değilim" demişti! 'Sana ne olmuş?' dedirtti! Kimse tanıyamıyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.