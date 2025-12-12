Özcan Deniz'in saymakla bitmeyen serveti gündemde! '20 ev yetmedi, tüm siteyi aldı'

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Güler ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelmişti. Deniz, yaşanan gerginlik sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla uzun süre adından söz ettirmişti.

Özcan Deniz şimdi de servetiyle gündeme geldi. Sosyal medya fenomeni Özlem Öz paylaştığı “lüks ev turu” videosuyla adeta magazin gündemine bomba gibi düştü.

Videoda, eşi Tayyar Bey’le birlikte gezdikleri evin Özcan Deniz’e ait olduğunun söylenmesi ve emlakçının verdiği bilgiler, hem şaşkınlık hem de merak yarattı.

Fenomen isim videoda evin tavanından banyosuna kadar her köşesini incelerken emlakçının sözleri dikkat çekti. İddialara göre Özcan Deniz komple bir site satın aldı. Deniz'in aynı sitede 20’ye yakın mülkü bulunuyor.

Emlakçı evi gezdirirken; “Özcan Deniz’in 20’ye yakın evi var, burası da onlardan biri.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu paylaşımda görülen daire ise tam 500 metrekare büyüklüğünde. Her odada banyo, dev bir havuz ve modern bir dizayn bulunuyor.