Ünlü türkücü Emrah'ın serveti gündem oldu! 300'ü aşkın ev, 12 dükkan, spor kompleksi... Saymakla bitmiyor

‘Götür Beni Gittiğin Yere’, ‘Unutabilsem’, ‘Ağla Gözbebeğim’, ‘Bizi Kimse Ayıramaz’, ‘Belalım Benim’, ‘Boynu Bükükler’ ve ‘Vurmayın’ gibi hafızalara kazınan şarkılara imza atan Emrah, bu kez müzik kariyeriyle değil servetiyle gündemde.

Gelirini büyük ölçüde gayrimenkule yönlendirdiği belirtilen ünlü sanatçının, 300’den fazla eve sahip olduğu ileri sürüldü. Emrah’ın aylık kira kazancının ise geçtiğimiz yıl için yaklaşık 10 milyon TL olduğu iddiası edildi.

SAY SAY BİTMİYOR

Ünlü şarkıcının İstanbul’da bir spor kompleksini 3 milyon dolara satın aldığı, aynı projede 12 dükkan ve bir dubleks daireye sahip olduğu da söylentiler arasındaydı.

Emrah'ın ayrıca Bodrum’da 8 milyon TL’ye satın aldığı lüks gayrimenkullerinin olduğu da biliniyor.

Ünlü türkücü 2022 yılında mahkemeye gelir beyanında bulunduğunda aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu söylemişti.