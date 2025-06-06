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Ünlü türkücü Yudum'un eşi yoğun bakımda! Acil kan çağrısı...

Ünlü türkücü Yudum'un eşi Erol Koral Bodrum tatilinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Koral için acil bypass kararı verilerek ambulansla İstanbul’a sevki gerçekleştirildi.

Ünlü türkücü Yudum'un eşi yoğun bakımda! Acil kan çağrısı...
Öznur Yaslı İkier

Ünlü türkücü Yudum'un eşi Erol Koral Bodrum tatilinde fenalaşarak kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Koral için acil kan çağrısı yapıldı.

Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altına alınan türkücü Yudum’un eşi Erol Koral için acil kan çağrısı yapıldı.

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YUDUM KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

1978 yılında Ardahan'da doğan Yudum Tatar’ın babası Ardahan, annesi ise aslen Erzincanlıdır. Yudum sahne ismiyle tanınan türkücünün dedesi Halk Ozanı Enver Tatar’dır. Müzik ile iç içe bir ailede büyüyen Yudum’un tüm aile fertleri en az bir enstrüman çalabilme yeteneğine sahiptir. Bu nedenle henüz 6 yaşındayken eğitim almadan bağlama çalmaya başlamıştır. 11 yaşındayken İstanbul Gülhane’de düzenlenen bir ses yarışmasına katılmış ve Altın Lale ödülünü almaya hak kazanmıştır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'da eğitim almış ve buradan mezun olmuştur. Nejat Alp’e ait olan ‘Nerdesin’ isimli şarkıya düet yaparak müzik kariyerine başlayan Yudum, daha sonra Ulus Müzik ile anlaşma imzalamış ve böylece profesyonel müzik kariyerine giriş yapmıştır.

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1998 yılında ilk albümü olan ‘Bir Yudum Sevgi’ ile 350 bin satış rakamına ulaşmıştır. Daha sonra 2000’de Yaban Gülü, 2003’te Yollar Hasta Ben Yorgunum, 2007’de Türlü Türlü, 2009’da Haber Saldım, Cumartesi ve Yetmedi albümleri ile ciddi bir başarı yakalamıştır.

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Anahtar Kelimeler:
sanatçı Yudum Tatar
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