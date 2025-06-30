Ünlü yıldız sevgilisini öldürüp parçaladı! Korkunç cinayetten detaylar kan dondurdu

Avustralya'da bir dönem gündem olan reality show yıldızı ve oyuncu Tamika Chesser, partnerinin parçalanmış halde bulunmasının ardından cinayetle suçlandı. Polis, kurbanın başının hâlâ kayıp olduğunu ve arandığını açıkladı.

Güney Avustralya Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Beauty and the Geek Australia adlı programın eski yarışmacılarından 34 yaşındaki Tamika Chesser, 39 yaşındaki Julian Story’nin parçalanmış ve başı kesilmiş cesedinin 19 Haziran Perşembe günü saat 15:30 sularında Güney Avustralya, Port Lincoln’deki dairelerinde bulunmasının ardından cinayetle suçlandı.

Polis, olay yerine ilk olarak küçük çaplı bir yangın ihbarı üzerine gittiklerini belirtti.

Polis açıklamasında, “Olay yeri, polis ve acil servis ekipleri için oldukça sarsıcıydı; çünkü Julian'ın bedeni parçalanmıştı. Parçalama sırasında Julian’ın başı kesilmişti ve yapılan kapsamlı aramalara rağmen henüz bulunamadı” ifadelerine yer verildi.

ABC Australia’nın elde ettiği mahkeme belgelerine göre, polis olay yerine ulaştığında “ağır yanmış ve tanınmaz hale gelmiş insan kalıntılarına” rastladı.

Bir görgü tanığı polise verdiği ifadede, daireden duman çıktığını gördüğünü ve Tamika Chesser’a ne yaptığını sorduğunda, Chesser’ın “hiçbir şey” cevabını verip köpeklerini yürüyüşe çıkardığını ve kapıyı kilitlediğini söyledi.

KOMŞU YANGINI GÖRÜNCE MÜDAHALE ETTİ

Belgelerde, “Tanık, yangının yayılmasından endişe duydu. Bir kova su doldurarak arka kapıdan içeri girdi. Banyoda, yanan giysi parçaları ve enkazdan oluşan bir yığın buldu. Su dökerek yangını söndürmeye çalıştı ve ardından ikinci bir kovayla tekrar müdahale etti” denildi.

Polis olay yerine vardığında, Chesser'ın apartmanın arka bahçesinde bir sandalyede oturduğu ve tepkisiz bir halde olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, yetkililer Tamika Chesser’ın olay gecesi üzerindeki kıyafetleri gösteren güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı.