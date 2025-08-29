MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ünlü yönetmen Selim Evci hakkında taciz iddiası! Filmleri kaldırıldı

Sanat camiasında başlayan taciz iddiaları büyük ses getirdi. Ünlü oyuncular Tayanç Ayaydın, Mehmet Yılmaz Ak, komedyen Mesut Süre ve fotoğrafçı Cemil Batur Gökçeer'in ardından yönetmen Selim Evci hakkında da taciz iddiası gündeme geldi. İddialar sonrası MUBİ filmlerini kaldırdı, Akbank Sanat ilişkisini sonlandırdı.

Ünlü yönetmen Selim Evci hakkında taciz iddiası! Filmleri kaldırıldı
Öznur Yaslı İkier

Son dönemde sanat dünyasını sarsan taciz iddiaları ve ifşalara bir yenisi daha eklendi. Tayanç Ayaydın, Mehmet Yılmaz Ak, komedyen Mesut Süre ve fotoğrafçı Cemil Batur Gökçeer'in ardından yönetmen Selim Evci hakkında da taciz iddiası gündeme geldi.

Ünlü yönetmen Selim Evci hakkında taciz iddiası! Filmleri kaldırıldı 1

Tasarımcı Yaprak Civan'ın, Evci'nin ofisinde asistanlık yaparken fiziki tacizine uğradığı iddiasının ardından ilk olarak dijital yayın platformu MUBI, yönetmen Evci'ye ait filmleri yayından kaldırdığını açıkladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mesajları ifşa oldu özür diledi! Açıklaması kızdırınca yeni mesajlar ortaya çıktı Mesajları ifşa oldu özür diledi! Açıklaması kızdırınca yeni mesajlar ortaya çıktı

Ardından Akbank Sanat da Akbank Kısa Film Festivali kapsamında hizmet aldıkları şirketin yöneticisi Evci ilişkilerini sonlandırıldığını ve 23 Mart-2 Nisan tarihleri arasında yapılacak bu yıl ki festivalin iptal edildiğini duyurdu.

Ünlü yönetmen Selim Evci hakkında taciz iddiası! Filmleri kaldırıldı 2

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Civan, 2018 yılında yönetmen Selim Evci'nin ofisine asistanlık için çağrıldığını belirtti.

İlk günün sorunsuz geçtiğini ancak ertesi gün yalnız kaldıklarında Evci'nin kendisine fiziki tacizde bulunduğunu anlatan Civan, "Şok oldum, tepki veremedim. O dönemde sevgilime dahi bu olayı anlatamadım, sadece iki yakın arkadaşımla paylaştım" dedi.

Yaprak Civan, Selim Evci tarafından uğradığını iddia ettiği fiziki tacizi sosyal medya hesabından anlattı.

Ünlü yönetmen Selim Evci hakkında taciz iddiası! Filmleri kaldırıldı 3

AKBANK SANAT'TAN AÇIKLAMA

İddiaların ardından Akbank Sanat, Instagram hesabından açıklama yayımlayarak, Akbank Kısa Film Festivali kapsamında hizmet aldığı şirketin yöneticisi Selim Evci ilişkilerini sonlandırıldığını ve festivalin 22. edisyonunun iptaline karar verildiğini duyurd Kısa Film Festivali, 23 Mart–2 Nisan 2026 tarihleri arasında 22. kez düzenlenecekti. Akbank Sanat, şu açıklamayı yaptı:

"Akbank Kısa Film Festivali kapsamında hizmet aldığımız şirketin yöneticisi Selim Evci ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle, ilişkimizin sonlandırılması ve festivalin 22. edisyonunun iptaline karar verilmiştir.

Söz konusu paylaşımlar henüz iddia niteliğinde olsa dahi, kurum değerlerimiz ve ilkelerimiz gereği bu karar hayata geçirilmiştir.

Kurumumuz, kültür ve sanat alanındaki desteğini güven olgusuna verdiği değer ve kurumsal prensipleri çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.''

FİLMİ MUBI'DEN KALDIRILDI

Civan'ın iddialarının ardından dijital yayın platformu MUBI de konuyla ilgili ilk adımı atmıştı. Platform, yönetmen Selim Evci'ye ait filmleri yayından kaldırdığını duyurdu.

MUBI'nin resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MUBI Türkiye olarak, son günlerde sosyal medyada yapılan paylaşımları dikkatle takip ediyoruz. Bu paylaşımlar doğrultusunda, Selim Evci’nin İki Çizgi filmini yayından kaldırdığımızı ve eylül ayında göstermeyi planladığımız Savrulan Zaman’ı programdan çıkardığımızı duyururuz. Kadınların sesini duyuyor, film üretim sürecinin herkes için güvenli ve eşitlikçi bir alan haline gelmesini destekliyoruz."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu defa korkuttu! Trafik kazası geçirdi Bu defa korkuttu! Trafik kazası geçirdi
İfşa sebebiyle kadro dışı kalmıştı! Yerine bakın kim getirildiİfşa sebebiyle kadro dışı kalmıştı! Yerine bakın kim getirildi

Anahtar Kelimeler:
cinsel taciz Selim Evci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Eskiden tacize uğramadan ünlü olunmazdı. Şimdi tacize uğradım diyerek ünlü olunuyor.
entel görünen sapıklara dikkat
ne iğrençlik
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişme! İstanbul'a yalnız döndüler...

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Bankacılık uygulamasından gelen bildirim mağdur etti!

Hafta sonu plan yapanları ilgilendiriyor! Bu kez Afrika'dan geliyor, kavrulacağız

Hafta sonu plan yapanları ilgilendiriyor! Bu kez Afrika'dan geliyor, kavrulacağız

Sergen Yalçın dönemi resmen başlıyor!

Sergen Yalçın dönemi resmen başlıyor!

'Patlama an meselesi' diyerek uyardı: "Her şey hazır"

'Patlama an meselesi' diyerek uyardı: "Her şey hazır"

Alkollü araç kullandı: Kendisini uyaranları 'Magandalıkla' polise şikayet etti ama...

Alkollü araç kullandı: Kendisini uyaranları 'Magandalıkla' polise şikayet etti ama...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.