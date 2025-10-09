MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ünlüler arasında Polatlar kaosu... Aynı odada bile durmak istemediler! Komutanlıkta gergin anlar

Ünlü isimlerin “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla sabah saatlerinde evlerinden alındığı operasyonda, ifade sırasında gergin anlar yaşandı. Dilan ve Engin Polat’la aynı odada bulunmak istemeyen ünlülerin talebi üzerine çift başka bir odaya alındı. İşte haberin detayları...

Ünlüler arasında Polatlar kaosu... Aynı odada bile durmak istemediler! Komutanlıkta gergin anlar
Çiğdem Sevinç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği operasyon ile aralarında İrem Derici, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Ziynet Sali, Ceren Moray, Metin Akdülger, Deren ve Dein Talu kardeşler ile Zeynep Meriç Aral Keskin’in de olduğu çok sayıda ünlü isimi, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla ifadeye çağırdı.

Dilan ve Engin Polat da aynı soruşturmada yer alan isimler arasındaydı.

Ünlüler arasında Polatlar kaosu... Aynı odada bile durmak istemediler! Komutanlıkta gergin anlar 1

SABAH SAATLERİNDE EVLERİNDEN ALINDILAR

Soruşturma kapsamında evlerinden alınan ünlüler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada ifadeleri alınan isimler daha sonra kan, idrar ve saç örneklerinin incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na, ardından da sağlık kontrolleri için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından, ünlü isimler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ünlüler arasında Polatlar kaosu... Aynı odada bile durmak istemediler! Komutanlıkta gergin anlar 2

DİLAN VE ENGİN POLAT İLE AYNI ODADA OLMAK İSTEMEDİLER!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ifade sırasında gergin anlar da yaşandı. Ünlü isimler, Dilan ve Engin Polat çiftiyle aynı odada beklemek istemedi. Bu rahatsızlıklarını dile getiren ünlülerin talebi üzerine, Polat çifti avukat Feyza Altun’un bulunduğu ayrı bir odaya alındı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Her şey bir ihbarla oldu' Uyuşturucu operasyonu nasıl başladı? Dikkat çeken 'kuvvetli şüphe' detayı'Her şey bir ihbarla oldu' Uyuşturucu operasyonu nasıl başladı? Dikkat çeken 'kuvvetli şüphe' detayı
Süper minisiyle peş peşe poz verdi! Güzelliğiyle mest ettiSüper minisiyle peş peşe poz verdi! Güzelliğiyle mest etti

Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat uyuşturucu ünlü engin polat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.