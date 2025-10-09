Ünlüler arasında Polatlar kaosu... Aynı odada bile durmak istemediler! Komutanlıkta gergin anlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği operasyon ile aralarında İrem Derici, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Ziynet Sali, Ceren Moray, Metin Akdülger, Deren ve Dein Talu kardeşler ile Zeynep Meriç Aral Keskin’in de olduğu çok sayıda ünlü isimi, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla ifadeye çağırdı.

Dilan ve Engin Polat da aynı soruşturmada yer alan isimler arasındaydı.

SABAH SAATLERİNDE EVLERİNDEN ALINDILAR

Soruşturma kapsamında evlerinden alınan ünlüler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada ifadeleri alınan isimler daha sonra kan, idrar ve saç örneklerinin incelenmesi için Adli Tıp Kurumu'na, ardından da sağlık kontrolleri için Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından, ünlü isimler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

DİLAN VE ENGİN POLAT İLE AYNI ODADA OLMAK İSTEMEDİLER!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ifade sırasında gergin anlar da yaşandı. Ünlü isimler, Dilan ve Engin Polat çiftiyle aynı odada beklemek istemedi. Bu rahatsızlıklarını dile getiren ünlülerin talebi üzerine, Polat çifti avukat Feyza Altun’un bulunduğu ayrı bir odaya alındı.