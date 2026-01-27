MAGAZİN

Ünlülere operasyonda yeni gelişme! Çağla Boz'un uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Çağla Boz'un testi pozitif çıktı. Boz'un evinde yapılan aramalarda 11 adet sentetik hap ele geçirilmişti.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Yapılan son incelemelerde, oyuncu Çağla Boz'un da kan ve saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlandığı belirlendi.

Çağla Boz'un evinde yapılan aramalarda "11" adet sentetik ecza hapı ele geçirilmişti.

ÇAĞLA BOZ KİMDİR?

29 Haziran 1999 yılında doğan Çağla Boz eğitim hayatına İstanbul'da başlamıştır. Çağla Boz aslen Balıkesir'lidir.

Kariyerine moda dünyasında adım atan Çağla Boz, 5 Eylül 2019 tarihinde New York Fashion Week'te podyuma çıkarak adını duyurmaya başlamıştır. Çağla Boz, aynı zamanda sosyal medya platformlarında da aktif bir kişilik olarak takip edilmektedir.

Sınır, Limit, Tozluyaka, Nehir, Kendi Düşen Ağlamaz ve Aynasız Haluk dizi ve fimlerinde rol alan Çağla Boz, Kör Nokta dizisinde Gece karakterine hayat verdi.

