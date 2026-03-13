MAGAZİN

SON DAKİKA | İlber Ortaylı hayatını kaybetti! Ünlü tarihçi 78 yaşında yaşamını yitirdi

Son dakika haberi: Geçtiğimiz gün entübe edildiği açıklanan duayen tarihçi ve akademisyen İlber Ortaylı'dan acı haber geldi. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Ortaylı’nın sağlık durumu ağırlaşmış ve entübe edilmişti. Sevenleri tarafından İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son fotoğrafı paylaşıldı.

Devrim Karadağ

Son dakika: Türk tarihçiliğinin önde gelen isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören Ortaylı’nın durumunun ağırlaşmasının ardından yoğun bakıma alındığı ve entübe edildiği öğrenilmişti. Akademik çalışmaları, kitapları ve televizyon programlarıyla geniş kitlelere ulaşan Ortaylı’nın vefatı kamuoyunda büyük üzüntü yarattı.

AİLESİ SON DURUMUNU "STABİL" DİYEREK AÇIKLAMIŞTI

İlber Ortaylı bir süredir hastanede diyaliz tedavisi görüyordu. Geçtiğimiz günlerde Ortaylı'nın ailesi tarafından, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz" denmişti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞILDI

İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesabında vefat haberi ailesi tarafından paylaşıldı.

SON FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Acı haberle birlikte İlber Ortaylı'nın son fotoğrafı da gündeme geldi. Ünlü tarihçinin son fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

İlber Ortaylı (1947–2026), Osmanlı ve Türk idare tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Türk tarihçi, akademisyen ve yazardı. Avusturya’nın Bregenz kentinde doğan Ortaylı, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi; Viyana ve Chicago üniversitelerinde eğitim gördü. Uzun yıllar Ankara Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi ve çeşitli yurt dışı üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptı. Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme süreci, idare sistemi ve diplomasi tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan Ortaylı, bir dönem Topkapı Sarayı Müzesi’nin müdürlüğünü de yürüttü. Akademik eserlerinin yanı sıra geniş kitlelere hitap eden tarih kitapları ve televizyon programlarıyla Türkiye’de en tanınmış tarihçilerden biri oldu.

Ortaylı'nın öne çıkan eserleri arasında "İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı", "Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek", "Tarihin İzinde" ve "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" yer alıyor.

PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun.

Adalet Bakanı Akın Gürlek: Tarihçi, bilim insanı ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ortaylı; tarihi anlatmanın ötesinde düşünmeyi, sorgulamayı ve kültürel mirasa saygıyı öğreten müstesna bir ilim insanıydı. Eserleri ve fikirleriyle hafızalarda yaşamaya devam edecek olan İlber Ortaylı Hocamız, bıraktığı kıymetli mirasla geçmiş ile gelecek arasında kurduğu köprüyle hatırlanmaya devam edecektir. Merhum Ortaylı’ya Allah’tan rahmet; kıymetli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Ülkemizin yetiştirdiği büyük tarihçilerden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. İlber Hoca, engin tarih bilgisiyle kaleme aldığı inceleme, araştırma ve değerlendirmeleriyle ilim dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

ABB Başkanı Mansur Yavaş: Çok üzgünüm… Tarihimizi bizlere sevdiren, yeri asla dolmayacak olan kıymetli İlber Ortaylı hocamızı kaybettik. Bu ülkeye kattığın her şey için sonsuz teşekkürler Hocam. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

Okuyucu Yorumları 41 yorum
Mekanı cennet olsun inşaallah 🤲
çok ama çok ğzüldük. Artık böyle değerler yetişmiyor maalesef. Allah rahmet eylesin. Işıklar içinde yürür inşallah.
Güzel adam; Rabbim mekanını cennet eylesin 😢🙏💕
