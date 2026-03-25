Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı ve Didem Soydan Adli Tıp Kurumu'na getirildi

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında eski Beşiktaş Başkanı ve iş insanı Fikret Orman ile eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın da olduğu 14 kişi gözaltına alındı. Ünlü isimlerin Adli Tıp Kurumu'na getirildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplumun genel ahlakının, toplum yapısının ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, 14 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimlerin şunlar olduğu öğrenildi:

"Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari."

HANDE ERÇEL'DEN AÇIKLAMA

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum."

ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİLER

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fikret Orman, Burak Elmas, iş insanı Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, model Didem Soydan ve sunucu Güzide Duran'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel uyuşturucu Hakan Sabancı
