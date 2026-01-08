MAGAZİN

Ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: Aleyna Tilki'nin test sonucu ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı. Adli Tıp Kurumu'na kan ve saç örneği veren Aleyna Tilki'nin sonucu açıklandı. Şarkıcının test sonucu pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında 18 Aralık'ta birçok ünlü isim gözaltına alınmıştı. Danla Bilic, İrem Sak ve Aleyna Tilki bu süreçte öne çıkmış ve Adli Tıp Kurumu'na sevk edildikten sonra serbest bırakılmışlardı.

TEST SONUCU AÇIKLANDI

Ünlülere yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında yapılan test sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nca uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi için kan ve saç örnekleri alınan Aleyna Tilki’nin biyolojik örneklerinde yapılan inceleme sonucunda test sonucu pozitif çıktı.

Bu süreçte Danla Bilic ve İrem Sak'ın test sonuçları ise negatif çıkmıştı.
Kaynak: İHA

Aleyna Tilki uyuşturucu
