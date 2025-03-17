Ünlülere yapmadığını kalmadı, takıntılı hayran yakalanıp bırakıldı! Cemre Baysel'in karavanını gizlice gözetleyip...

Bu takıntılı hayran diğerlerine benzemiyor... Ünlülerin başına bela olan E.G isimli takıntılı kişi şarkıcı Bengü, oyuncu Buçe Kahraman ve müzisyen Melis Fis'in adreslerini "Panelciler" olarak adlandırılan hackerlardan aldı, evlerine yemek siparişleri verdi yetmedi bazı ünlülerin setlerini gitti.

19 yaşındaki E.G., önce Bengü'den bedava bilet istedi, bilet alamayınca ev adresine gece saatlerinde seri yemek siparişleri gönderdi. Çok sayıda kuryeyi gece saatlerinde kapısında gören Bengü, kapıyı çalan kuryelerden usandı ve bu durum devam edince şikayetçi oldu.



"KARAVANIMI GÖZETLEDİ" ŞİKAYETİ...

Ünlü oyuncu Buçe Kahraman ve ünlü müzisyen Melis Fis'e de benzer tekliflerle ulaşan E.G., yine reddedilince Buçe Kahraman ve Melis Fis'e de aynı tarifeyi uyguladı ve ev adreslerine seri siparişler gönderdi. Buçe Kahraman ve Melis Fis de şikayetçi oldu.

Takıntılı E.G. son olarak ise Cemre Baysel'i takıntı haline getirdi. Sabah'ta yer alan iddiaya göre; 16 Şubat Pazar günü Cemre Baysel'in rol aldığı dizinin İstanbul'un Sarıyer İlçesi'ndeki setine giden E.G. görevlilere "Ben Cemre Baysel'in hayranıyım. İçeriye girip fotoğraf çektirmek istiyorum" dedi fakat sete alınmadı. İddialara göre dizi çekimi esnasında kaçak yolla sete giren E.G., oyuncu Cemre Baysel'in karavanını buldu ve karavanı gizli bir şekilde gözetlerken Cemre Baysel kendisini fark etti. Cemre Baysel de hemen şikayetçi oldu.

YAKALANIP SERBEST BIRAKILMASI ŞOKE ETTİ

Şikayetler üzerine İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri titiz bir çalışma başlattı. Yakın tarihlerde peş peşe gelen seri şikayetler üzerine yapılan tespitlerle söz konusu olayları gerçekleştiren kişinin E.G. olduğu belirlendi. Yakalanmamak için günü birlik apartlarda ve otellerde kalan, sürekli olarak adres ve cep telefonu numarası değiştiren E.G., İstanbul'un Kağıthane İlçesi'nde kayıtsız olarak girdiği bir otelde İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkındaki tüm iddiaları reddeden E.G., şarkıcı Bengü ve diğer isimlere siparişleri kendisinin göndermediğini söyledi fakat E.G.'nin IP Adresi'nin tespit edilerek gözaltına alındığı vurgulandı. Bazı suçlardan kaydı olduğu iddia edilen ve "Cinsel Taciz, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozmak, Kişisel Verilerin Ele Geçirilmesi" başta olmak üzere farklı suçlardan ötürü gözaltına alınan E.G. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.