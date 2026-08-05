MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında fuhuş bağlantısı! Küçük kızlar için atılan iğrenç mesajlar ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli Koray Beşli'nin dijital materyal incelemelerinde mide bulandıran mesajlar ortaya çıktı. 18 yaşının altındaki reşit olmayan kız çocuklarının erkeklere pazarlandığına ilişkin yazışma ve görseller ele geçirildi. Yazışmalarda; "Yeni ufaklık, Ailesi yok mu bunların, Ben sugar dady" gibi iğrenç ifadelerin yer aldığı görüldü. Koray Beşli elde edilen veriler doğrultusunda yeniden gözaltına alındı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında fuhuş bağlantısı! Küçük kızlar için atılan iğrenç mesajlar ortaya çıktı
Melih Kadir Yılmaz

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şüpheli Koray Beşli'nin cep telefonu incelemesinde 18 yaşının altındaki reşit olmayan kız çocuklarının erkeklere pazarlandığına ilişkin yazışma ve görselleri tespit edildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında fuhuş bağlantısı! Küçük kızlar için atılan iğrenç mesajlar ortaya çıktı 1

KÜÇÜK YAŞTA KIZ ÇOCUKLARININ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Yapılan belirlemeler üzerine Beşli yeniden gözaltına alındı. Koray Beşli hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda, cep telefonunda yapılan incelemelere yer verildi. Gerçekleştirilen incelemeler sonucu, sohbet uygulamaları üzerinde küçük yaşta kız çocuklarının görüntülerinin paylaşıldığı görüldü ve soruşturma savcısı tarafından elde edilen bulguların raporlanması istendi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında fuhuş bağlantısı! Küçük kızlar için atılan iğrenç mesajlar ortaya çıktı 2

YAZIŞMALAR RAPORA EKLENDİ

Koray Beşli'nin WhatsApp Messenger sohbet uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği yazışmalar incelendiğinde sohbet içeriklerinde yaşlarının küçük olduğu belirtilen kız çocuklarına ait görsellerin paylaşıldığı tespit edilerek rapor içeriğine eklendi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında fuhuş bağlantısı! Küçük kızlar için atılan iğrenç mesajlar ortaya çıktı 3

İĞRENÇ MESAJLAR: "YENİ UFAKLIK, BEN SUGAR DADY"

Öte yandan raporda yer alan bir konuşmada Koray Beşli'nin "Yeni ufaklık" şeklinde mesaj gönderdiği, mesajına yanıt olarak gelen "Kaç yaşında" sorusuna ise "17" şeklinde cevap verdiği görüldü. Bir başka konuşmada ise "Sübyancı" ve "Ailesi yok mu bunların" şeklinde gönderilen mesajlara Beşli'nin "Ben sugar dady" şeklinde cevap verdiği bilirkişi raporunda yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yalı Çapkını'nın yıldızı Uzak Şehir dizisinde... Yalı Çapkını'nın yıldızı Uzak Şehir dizisinde...
Fenomenin zor anları! Bir anda neye uğradığını şaşırdıFenomenin zor anları! Bir anda neye uğradığını şaşırdı

Anahtar Kelimeler:
fuhuş uyuşturucu pedofili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Korku dolu anlar! Gezi teknesindeki yolcular tahliye edildi

Korku dolu anlar! Gezi teknesindeki yolcular tahliye edildi

Mete Kuş hakkında yeni karar

Mete Kuş hakkında yeni karar

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Resmen açıklandı! Mohamed Salah Trabzonspor'da

Tatilde görüntülendi! Gerçek bikinili hali dile düştü

Tatilde görüntülendi! Gerçek bikinili hali dile düştü

Lüks araçlar tek tek satışa çıkacak! İhale takvimi netleşti

Lüks araçlar tek tek satışa çıkacak! İhale takvimi netleşti

Bir sigara grubuna daha zam geldi! Fiyatlar 110 liraya yükseldi

Bir sigara grubuna daha zam geldi! Fiyatlar 110 liraya yükseldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.