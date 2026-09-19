Kadir İnanır'ın miras davasında 'şiddet' iddiası! Tehdit almaya başladı

Kadir İnanır'ın vasiyetine ilişkin davada aile üyelerinin açıklamalarının ardından kriz tırmanırken sosyal medyadan da bir tehdit mesajı paylaşıldı.

Duruşma öncesi Kadir İnanır için "Dayımın irade sorunu vardı" diyen Levent İnanır'ın eski eşi Neslihan Acar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Acar, eski eşi Levent İnanır'a tepki gösterirken Kadir İnanır'ı "sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insan" olarak nitelendirdi.

SOSYAL MEDYADA TEHDİT İDDİASI

Paylaşımların ardından Levent İnanır'ın eski eşi Neslihan Acar ve Öykü Kardelen Arıca'yı tehdit ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medyada, Levent İnanır'a ait olduğu öne sürülen bir WhatsApp mesajı paylaşıldı. Mesajla birlikte, geçmişte Neslihan Acar'a yönelik yaşandığı iddia edilen bir şiddet olayına ait olduğu belirtilen bir fotoğrafın gönderildiği öne sürüldü.

Paylaşımı yapan X kullanıcısı, söz konusu mesajın Neslihan Acar ve Öykü Kardelen Arıca'ya yönelik tehdit içerdiğini iddia etti.

KIZI PAYLAŞTI: BURADAYIM GEL

Öykü Arıca ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu iddiaları doğruladı. Arıca, paylaşımında babası Levent İnanır'a gönderme yaparak, "Annemin ayrılık sebebi yara bere içindeki fotoğrafını 77 yaşındaki anneanneme göndermenin amacı 'yeniden bu hale getiririm' demek mi? Buradayım, gel" ifadelerini kullandı.

'DEMİRDEN KORKAN TRENE BİNMEZ'

Neslihan Acar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski bir fotoğraf üzerinden tehdit mesajı aldığını doğruladı. Acar açıklamasında, "Eski bir fotoğraf üzerinden tehdit mesajı aldığım doğrudur. Şu an iyiyim. Fotoğrafımı aileme borç bildiğimden paylaşıyorum. Mesaj 77 yaşındaki sevgili anneme atılmasından başka bir önem taşımamaktadır" ifadelerine yer verdi.