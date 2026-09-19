MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kadir İnanır'ın miras davasında 'şiddet' iddiası! Tehdit almaya başladı

Kadir İnanır’ın vasiyetine ilişkin davada aile üyelerinin açıklamalarının ardından tartışmalar iyice büyürken, sosyal medyada Neslihan Acar ve kızı Öykü Kardelen Arıca’ya yönelik olduğu öne sürülen bir tehdit mesajı paylaşıldı.

Kadir İnanır'ın miras davasında 'şiddet' iddiası! Tehdit almaya başladı
Öznur Yaslı İkier

Kadir İnanır'ın vasiyetine ilişkin davada aile üyelerinin açıklamalarının ardından kriz tırmanırken sosyal medyadan da bir tehdit mesajı paylaşıldı.

Duruşma öncesi Kadir İnanır için "Dayımın irade sorunu vardı" diyen Levent İnanır'ın eski eşi Neslihan Acar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Acar, eski eşi Levent İnanır'a tepki gösterirken Kadir İnanır'ı "sözüyle duruşu arasındaki bağı hiç koparmayan bir insan" olarak nitelendirdi.

Kadir İnanır ın miras davasında şiddet iddiası! Tehdit almaya başladı 1

SOSYAL MEDYADA TEHDİT İDDİASI
Paylaşımların ardından Levent İnanır'ın eski eşi Neslihan Acar ve Öykü Kardelen Arıca'yı tehdit ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Sosyal medyada, Levent İnanır'a ait olduğu öne sürülen bir WhatsApp mesajı paylaşıldı. Mesajla birlikte, geçmişte Neslihan Acar'a yönelik yaşandığı iddia edilen bir şiddet olayına ait olduğu belirtilen bir fotoğrafın gönderildiği öne sürüldü.

Kadir İnanır ın miras davasında şiddet iddiası! Tehdit almaya başladı 2

Paylaşımı yapan X kullanıcısı, söz konusu mesajın Neslihan Acar ve Öykü Kardelen Arıca'ya yönelik tehdit içerdiğini iddia etti.

KIZI PAYLAŞTI: BURADAYIM GEL
Öykü Arıca ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla söz konusu iddiaları doğruladı. Arıca, paylaşımında babası Levent İnanır'a gönderme yaparak, "Annemin ayrılık sebebi yara bere içindeki fotoğrafını 77 yaşındaki anneanneme göndermenin amacı 'yeniden bu hale getiririm' demek mi? Buradayım, gel" ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır ın miras davasında şiddet iddiası! Tehdit almaya başladı 3

'DEMİRDEN KORKAN TRENE BİNMEZ'
Neslihan Acar da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski bir fotoğraf üzerinden tehdit mesajı aldığını doğruladı. Acar açıklamasında, "Eski bir fotoğraf üzerinden tehdit mesajı aldığım doğrudur. Şu an iyiyim. Fotoğrafımı aileme borç bildiğimden paylaşıyorum. Mesaj 77 yaşındaki sevgili anneme atılmasından başka bir önem taşımamaktadır" ifadelerine yer verdi.

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni sezonun ardından TT oldu! ''Kimse kalmamış'' Yeni sezonun ardından TT oldu! ''Kimse kalmamış''
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme! 3 isim için tutuklama talebi Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme! 3 isim için tutuklama talebi

Anahtar Kelimeler:
Vasiyet Kadir İnanır miras
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk F-35 savaş uçaklarını teslim aldılar: "Yeni bir dönem başlıyor"

İlk F-35 savaş uçaklarını teslim aldılar: "Yeni bir dönem başlıyor"

Türkşad Kunthan Uçuk hakkında gözaltı kararı

Türkşad Kunthan Uçuk hakkında gözaltı kararı

F.Bahçe için ortalığı karıştıran olay! Yollar ayrılıyor: Yerine gelecek isim bile belli

F.Bahçe için ortalığı karıştıran olay! Yollar ayrılıyor: Yerine gelecek isim bile belli

Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş hakkında adli kontrol talebi

Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş hakkında adli kontrol talebi

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

ŞOK'a Columbia ayakkabı geliyor! 19 Eylül 2026 ŞOK Aktüel Kataloğu

Çalışma hayatında yeni dönem sinyali! Bakan Şimşek açıkladı

Çalışma hayatında yeni dönem sinyali! Bakan Şimşek açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.