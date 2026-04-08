Ülkeye döner dönmez gözaltına alınmıştı! Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen "yasaklı madde" soruşturması devam ederken hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Hande Erçel, ülkeye döner dönmez gözaltına alınmıştı.

İfadesini verdikten sonra kan ve saç örneği alınan Erçel işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Ünlü oyuncu, savcılık ifadesinde hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmadığını belirterek hakkındaki iddiaları reddetmişti.

TEST SONUCU ÇIKTI

Adli Tıp incelemelerinin tamamlanmasının ardından test sonucunun negatif çıkmasıyla birlikte Erçel hakkında uyuşturucu kullanımına ilişkin herhangi bir tespit bulunmadığı bildirildi.