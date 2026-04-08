Ülkeye döner dönmez gözaltına alınmıştı! Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Hande Erçel hakkında gözaltı kararı verilmişti. Erçel, ülkeye döner dönmez gözaltına alınmış ve ifadesini verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu.

Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen "yasaklı madde" soruşturması devam ederken hakkında yakalama kararı çıkarılan oyuncu Hande Erçel, ülkeye döner dönmez gözaltına alınmıştı.

İfadesini verdikten sonra kan ve saç örneği alınan Erçel işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Ünlü oyuncu, savcılık ifadesinde hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmadığını belirterek hakkındaki iddiaları reddetmişti.

TEST SONUCU ÇIKTI

Adli Tıp incelemelerinin tamamlanmasının ardından test sonucunun negatif çıkmasıyla birlikte Erçel hakkında uyuşturucu kullanımına ilişkin herhangi bir tespit bulunmadığı bildirildi.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrailli bakan açık açık tehdit etti! Ünlü oyuncu sessiz kalmadıİsrailli bakan açık açık tehdit etti! Ünlü oyuncu sessiz kalmadı
Vasiyetini duyurdu! 'Yakında ölüp gideceğim'Vasiyetini duyurdu! 'Yakında ölüp gideceğim'

ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Trump duyurdu: "İran'a saldırıları 2 hafta boyuncu askıya alıyorum"

Cristiano Ronaldo'nun attığı bütün golleri sildiler! Yıldız oyuncunun kariyerine büyük darbe

Cristiano Ronaldo'nun attığı bütün golleri sildiler! Yıldız oyuncunun kariyerine büyük darbe

Ünlü isimlere yeni operasyon! 9 isim serbest bırakıldı

Ünlü isimlere yeni operasyon! 9 isim serbest bırakıldı

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

