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Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu’nun vasiyetiymiş! Cenaze namazı kılınmadan...

Oyuncu, yönetmen ve yazar Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında İstanbul’da hayatını kaybetti. Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlenen oyuncu son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Levendoğlu’nun vasiyeti ise dikkat çekti.

Usta oyuncu Ahmet Levendoğlu’nun vasiyetiymiş! Cenaze namazı kılınmadan...

Ahmet Levendoğlu’nun son yolculuğuna uğurlanmasından sonra vasiyeti gündeme geldi. Ünlü sanatçı Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti.

VASİYETİ GÜNDEM OLDU

Levendoğlu için Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi. Törene Levendoğlu’nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Zuhal Olcay gibi sanatçılar katıldı. Törende sanatçının fotoğrafları müzik eşliğinde gösterildi.

Hayatını kaybeden oyuncu Ahmet Levendoğlu’nun cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi’ndeki törenin ardından vasiyeti üzerine cenaze namazı kılınmadan toprağa verildi.

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Cenaze, törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÜNLÜ İSİMLER DUYGULARINI BÖYLE PAYLAŞTI

Oyuncu Haluk Bilginer Ahmet Levendoğlu’nun cenazesinde, “Ağabeyimizi, arkadaşımızı, Türkiye için çok önemli bir değeri kaybettik. İyi ki yaşamış,” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

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Selçuk Yöntem ise “Değerli hocamızı kaybettik. Söyleyecek bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Tiyatromuz için büyük kayıp,” dedi.Bu içerik Kubra Akalın tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Haluk Bilginer Selçuk Yöntem
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