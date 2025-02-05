Usta oyuncu Erdal Özyağcılar Gönül Dağı'nın kadrosuna dahil oldu!

Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Melis Sevinç, Zümre Meğreli, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar ve Eser Eyüboğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Gönül Dağı, hikayesiyle ve karakterleriyle sevilen yapımlar arasında yer alıyor.

USTA OYUNCU KADRODA!

Cumartesi akşamlarına damga vuran TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'na usta oyuncu Erdal Özyağcılar dahil oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre oyuncu “Süleyman” rolüyle ekibe katılacak.

Erdal Özyağcılar “Ciritçi Abdullah”ın abisi olarak olarak 168. bölümde seyirciyle buluşacak.