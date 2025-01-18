Usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal annesini kaybetti! Acı haberi böyle duyurdu

Hatırla Sevgilisi, Beyaz Melek, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Zengin Kız Fakir Oğlan, Vatanım Sensin ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Hüseyin Avni Danyal anne acısıyla sarsıldı.

Şu günlerde yeni projesi Bir Zamanlar İstanbul dizisiyle kamera karşısına geçen Danyal acı haberi sosyal medya hesabından yayınladı.

Ünlü oyuncu “Annem Aysel Danyal’ı sonsuzluğa uğurladık. Cenazesi 18 Ocak Cumartesi günü Karşıyaka Mezarlığı Camisi’nden ikindi namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecektir” mesajını paylaştı.

Hüseyin Avni Danyal‘ın eşi Özgen Kılıçarslan Danyal'da kayınvalidesiyle fotoğrafını yayınlayıp “Güzel kalplim, yolun açık, toprağın bol olsun anneciğim” ifadelerini not düştü.