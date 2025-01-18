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  4. Usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal annesini kaybetti! Acı haberi böyle duyurdu

Usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal annesini kaybetti! Acı haberi böyle duyurdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.01.2025 11:58
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TRT'nin Bir Zamanlar İstanbul dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal anne acısıyla sarsıldı. Usta oyuncu acı haberi sosyal medya hesabından yayınladı.

Usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal annesini kaybetti! Acı haberi böyle duyurdu

Hatırla Sevgilisi, Beyaz Melek, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Zengin Kız Fakir Oğlan, Vatanım Sensin ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Hüseyin Avni Danyal anne acısıyla sarsıldı.

Şu günlerde yeni projesi Bir Zamanlar İstanbul dizisiyle kamera karşısına geçen Danyal acı haberi sosyal medya hesabından yayınladı.

annesi 0

Ünlü oyuncu “Annem Aysel Danyal’ı sonsuzluğa uğurladık. Cenazesi 18 Ocak Cumartesi günü Karşıyaka Mezarlığı Camisi’nden ikindi namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecektir” mesajını paylaştı.

ANNESİ

Hüseyin Avni Danyal‘ın eşi Özgen Kılıçarslan Danyal'da kayınvalidesiyle fotoğrafını yayınlayıp “Güzel kalplim, yolun açık, toprağın bol olsun anneciğim” ifadelerini not düştü.

Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Avni Danyal
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