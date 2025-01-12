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Usta oyuncu Leyla dizisinde! O isim Nur'un annesi olacak...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
12.01.2025 17:54
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Alperen Duymaz ve Cemre Baysel'in başrolü paylaştığı Leyla dizisi etkileyici hikayesiyle seyircileri ekran başına kilitlemişti. Senaryosuyla gündem olan diziye usta oyuncu katıldı. Nur'un annesi Nermin olacak...

Usta oyuncu Leyla dizisinde! O isim Nur'un annesi olacak...

Cemre Baysel, Alperen Duymaz ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı Leyla Hayat Aşk Adalet dizisi yeni sezonun en sevilen işlerinden bir tanesi. Hikayesi ve karakterleriyle her Çarşamba adından söz ettiren dizi son zamanlarda Gonca Vuslateri'nin hayat verdiği Nur karakteriyle gündeme geliyordu.

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Heyecanlı hikayesiyle seyirciyi ekrana kilitleyen dizide geçtiğimiz haftalarda Ferda karakterine hayat veren Gamze Karaduman ayrılmıştı. Oyuncunun yerine ise Buse Sinem İren gelmişti.

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NUR'UN ANNESİ GELİYOR!

Bu gelişmenin ardından ise şimdi de Nur karakterinin annesi hikayeye dahil olacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nur’un annesi Nermin'e usta oyuncu Günay Karacaoğlu hayat verecek.

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Evine metroyla döndü! Yere oturup fotoğrafını çekenlere seslendi! Evine metroyla döndü! Yere oturup fotoğrafını çekenlere seslendi!
Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri
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