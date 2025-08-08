MAGAZİN

Usta sanatçıdan acı haber! Saadet Sun hayatını kaybetti

"Sevgilim", "Bilemiyorum" ve "Mükafat" gibi unutulmaz eserlere imza atan ünlü sanatçı Saadet Sun 81 yaşında hayatını kaybetti.

Öznur Yaslı İkier

1970'li yıllarda çıkardığı şarkılarla adını duyuran Saadet Sun'dan acı haber geldi. Usta oyuncu Işıl Yücesoy, Saadet Sun'un vefat ettiğini duyurdu;

'Ah be canım dostum, ah be canım arkadaşım… Nasıl yüreğimi yaktın da gittin bilemezsin. Nasıl iyi bir sanatçıyı, nasıl iyi bir insanı kaybettik. Canım Saadet Sun. Hiç unutulmayacaksın . Başımız sağ olsun'

SAADET SUN KİMDİR?

1950 yılında doğan Saadet Sun 1965'lerde tiyatro 1970'lerde ise sahne hayatına başladı. "Sevgilim", "Bilemiyorum" ve "Mükafat" gibi unutulmaz eserlere imza atan Sun, "Sıfıra Sıfır / Yeter Ki" adlı 45'lik plağı dikkatleri üzerine çekti.

1990 yılında sahne hayatına veda eden sanatçı, müzikle olan bağını sürdürmüş ve zaman zaman nostaljik projelerde yer almıştır.

