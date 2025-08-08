Usta sanatçıdan acı haber! Saadet Sun hayatını kaybetti

1970'li yıllarda çıkardığı şarkılarla adını duyuran Saadet Sun'dan acı haber geldi. Usta oyuncu Işıl Yücesoy, Saadet Sun'un vefat ettiğini duyurdu;

'Ah be canım dostum, ah be canım arkadaşım… Nasıl yüreğimi yaktın da gittin bilemezsin. Nasıl iyi bir sanatçıyı, nasıl iyi bir insanı kaybettik. Canım Saadet Sun. Hiç unutulmayacaksın . Başımız sağ olsun'

SAADET SUN KİMDİR?

1950 yılında doğan Saadet Sun 1965'lerde tiyatro 1970'lerde ise sahne hayatına başladı. "Sevgilim", "Bilemiyorum" ve "Mükafat" gibi unutulmaz eserlere imza atan Sun, "Sıfıra Sıfır / Yeter Ki" adlı 45'lik plağı dikkatleri üzerine çekti.

1990 yılında sahne hayatına veda eden sanatçı, müzikle olan bağını sürdürmüş ve zaman zaman nostaljik projelerde yer almıştır.