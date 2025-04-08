Usta tiyatrocu ve oyuncu Ahmet Levendoğlu'na veda! Ünlü isimler akın etti! Gözyaşları sel oldu

Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu, 6 Nisan Pazar günü 80 yaşında hayata gözlerini yumdu. Levendoğlu için Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda veda töreni düzenlendi.

Haluk Bilginer, Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay, Oktay Kaynarca, Bennu Yıldırımlar, Reha Özcan, Erdal Kömürcü ve Yıldıray Şahinler gibi ünlü isimler, Ahmet Levendoğlu'nu son yolculuğuna uğurlamak için AKM'deki törene gelen isimler arasındaydı.

Zuhal Olcay, törende bir ara duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Ahmet Levendoğlu'nun cenazesi, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

AHMET LEVENDOĞLU KİMDİR?

Ahmet Levendoğlu, 1945 yılında dünyaya geldi. Robert Koleji'nden mezun olduktan sonra, İngiltere'de Royal Academy of Dramatic Art tiyatro bölümü mezunu olan Levendoğlu, sanat hayatına da İngiltere'de başladı. Türkiye'de ilk olarak Gen-Ar Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Yıllarca tiyatroya gönül vermesine karşın, tiyatro kökenli diğer birçok sanatçı gibi kamera karşısında fazla etkin olmadı. Tiyatro Stüdyosu adıyla kurduğu özel kurum; birçok oyun sergilemenin yanı sıra, tiyatro eğitimi de vermektedir.

Binbir Gece, Küçük Kadınlar, Son gibi birçok dizide de rol alan Ahmet Levendoğlu, son olarak 2015 yılında Kara Ekmek adı dizide boy gösterdi.