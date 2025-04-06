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Usta tiyatrocu ve oyuncu Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti!

Binbir Gece ve Küçük Kadınlar dizisindeki rolleriyle de tanınan usta tiyatrocu ve oyuncu Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti. Usta ismin vefatının ardından peş peşe başsağlığı mesajları yayımlandı. Öte yandan usta ismin cenaze töreniyle ilgili detaylar da belli oldu.

Usta tiyatrocu ve oyuncu Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti!
Kubra Akalın

Son dakika haberine göre, usta isim Ahmet Levendoğlu, 80 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu, yönetmen, çevirmen ve yazar Ahmet Levendoğlu’nun cenazesi 8 Nisan Salı günü saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda düzenlenecek törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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"HAKKINI HELAL ET"

Ahmet Levendoğlu'nun vefat sonrası birçok oyuncu usta isme veda mesajı paylaştı. Zuhal Olcay paylaştığı mesajda, "Canım Hocam Ahmet Levendoğlu huzurla uyu" ifadelerine yer verdi.

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Yıldıray Şahinler ise "Hocam. Ahmet hocam! Üzerimde çok büyük emeği olan, sahnede oyuncuya öz güven gibi çok büyük bir silah kazandıran, “ilke” sözcüğünün yaşayan anıtı, büyük oyuncu Ahmet Levendoğlu. Huzurla uyu. Hakkını helal et. İkinci fotoğrafta sınıfımızın devam çizelgesi var. Saklamış. Ne denli titiz bir tiyatro adamı olduğunu o çizelgeden, ne kadar iyi bir hoca olduğunu da sınıftaki isimlerden anlayabilirsiniz." dedi.

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Gülsin Onay üzüntüsünü "Ahmet Levendoğlu’nu kaybetmişiz. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Yakın dostum, sevgili Erenciğimin babası... Tiyatro dünyamızın büyük ustası, hocaların hocası. Huzur içinde yatsın. Ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza baş sağlığı ve sabırlar dilerim" sözleriyle paylaştı.

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Zuhal Olcay
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allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah
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