Uyuşturucu madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan İrem Derici: "Uyuşturucu yakınımdan bile geçemez"

İstanbul’da haklarında uyuşturucu madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan İrem Derici açıklama yaptı. Derici, "14 yıldır tırnaklarımla bu sektörde kendime bir yer edindim, milyonlarla insanları evlendirdim, şarkılarımla eğlendirdim, ağlattım, güldürdüm. Ben bu kariyeri uyuşturucu gibi bir bela ile sizce riske atacak kadar aptal mıyım" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan kişilerin arasında bulunan İrem Derici akşam saatlerinde basın toplantısı düzenledi.

"EVDEN O ŞEKİLDE ALINMAK ÇOK ÜZDÜ BENİ"

Derici, "Saç örneğimizi verdik, kan örneğimizi verdik. Sabah yedide tabi evden o şekilde alınmak çok üzdü beni. Çünkü bir telefonla gidip hemen ifademi verip, hemen kan örneğimi, saç örneğimi verecek kadar açık bir kadınım. Şuna çok eminim, hepinizden çok bu sonuçları ben bekliyorum. Çünkü alnım ana sütüm kadar ak.

Bu uyuşturucu denilen bela benim yakınımdan bile geçemez, beni tanıyanlar çok çok iyi bilirler ki, ben bu konuların konuşulduğu ortamda bile durmam. Deli dolu bir kadınım evet, kendime göre bir hayat yaşıyorum ama benim adımla uyuşturucunun yan yana gelmesi bile çok büyük bir yanlış. Benim için çok kırıcı bir şey, ailem için çok kırıcı bir şey" dedi.

'14 YILDIR TIRNAKLARIMLA BU SEKTÖRDE KENDİME YER EDİNDİM'

Derici, "Bir kere ben tanıyıp tanıyabileceğiniz en zeki kadınlardan biriyim. 14 yıldır tırnaklarımla bu sektörde kendime bir yer edindim, milyonlarla insanları evlendirdim, şarkılarımla eğlendirdim, ağlattım, güldürdüm. Ben bu kariyeri uyuşturucu gibi bir bela ile sizce riske atacak kadar aptal mıyım? Bu bir. İkincisi, ben yoğun bakımda 2 ay kalmış biriyim ben canımı sokakta bulmadım, can arkadaşlarım. Hiçbir şekilde hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum, başka bir hastanede bugün tekrar saç ve kan örneği vereceğim ne olur ne olmaz diye.

"BU AKŞAM MELİH İLE SÖZLENİYOR OLACAKTIK"

Ve gerekiyorsa mahalle mahalle gezip o tertemiz sonuçları herkesle paylaşacağım. Biz bu akşam Melih (Kunukçu) ile sözleniyor olacaktık, onun yerine buradayım.

Size kısmetmiş bu akşam. Buradan kalkınca yakında evlilik kurumuna adım atacak ve kocasına çok aşık bir kadın olarak evime gideceğim ve huzurla uyuyacağım. Gerçekten alnım çok ak arkadaşlar, zaten tıp sonucu her şeyi gösterecek" şeklinde konuştu.

(DHA)
