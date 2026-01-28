Uyuşturucu operasyonu kapsamında yapılan İbrahim Barut ve Bilal Hancı'nın test sonucu çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu ve fuhuş operasyonları kapsamında 20 Ocak tarihinde, aralarında Abdi İbrahim'in yönetim kurulu üyesi İbrahim Barut ve Bilal Hancı'nın da bulunduğu birçok ünlü isim gözaltına alınmış, test yapılması istenmişti.

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre Bilal Hancı ve İbrahim Barut’un uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İFADESİNDE İTİRAF ETMİŞTİ

Bilal Hancı ifadesinde şu ifadeleri kullanmıştı:

"2024 yılında yaşadığım ağır bir boşanma süreci sonrası psikolojik olarak çöktüm. Amsterdam’da kokain kullandım. Daha önce hayatımda hiç uyuşturucu kullanmamıştım. Türkiye’ye döndükten sonra ayda yaklaşık bir kez, kendimi çok kötü hissettiğim zamanlarda kullandım. Kimseye uyuşturucu temin etmedim, teklif etmedim. Kasım Garipoğlu’nu hiç görmedim. Evine gitmedim, herhangi bir organizasyonuna katılmadım. Benim evimde uyuşturucu kullanılmadı. Olaydan dolayı pişmanım. Psikolojik olarak iyi durumda değilim."