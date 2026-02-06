Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Heves Güzel'in evinde sentetik hap ve esrar ele geçirildi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan operasyonlarda aralarında ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının evlerinde yapılan aramalarda ise yasaklı maddeler ele geçirildi.

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında Simge Barankoğlu, Heves Güzel, Ebru Arman, Eda Alboya, Arif İskilip ve Taha Özer gözaltına alınmıştı.

GÜZEL'İN EVİNDE ARAMA YAPILDI: SENTETİK HAP VE ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerden Heves Güzel'in Antalya'da ikamet ettiği evde yapılan aramada sentetik hap ve esrar maddesi bulundu. Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığı bilgilere göre Güzel'in ikametinde yapılan aramalarda 69 adet “GERİCA” ibareli sentetik ecza hapın yanı sıra içime hazır cigaralık olarak tabir edilen esrar maddesi ele geçirildi.