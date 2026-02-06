MAGAZİN

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Heves Güzel'in evinde sentetik hap ve esrar ele geçirildi

Ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında olan şüpheli Heves Güzel'in Antalya’daki ikametinde yapılan aramalarda 69 adet “GERİCA” ibareli sentetik ecza hap ve içime hazır cigaralık olarak tabir edilen esrar maddesi ele geçirildi.

Mustafa Fidan

Uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan operasyonlarda aralarında ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının evlerinde yapılan aramalarda ise yasaklı maddeler ele geçirildi.

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında Simge Barankoğlu, Heves Güzel, Ebru Arman, Eda Alboya, Arif İskilip ve Taha Özer gözaltına alınmıştı.

GÜZEL'İN EVİNDE ARAMA YAPILDI: SENTETİK HAP VE ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerden Heves Güzel'in Antalya'da ikamet ettiği evde yapılan aramada sentetik hap ve esrar maddesi bulundu. Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığı bilgilere göre Güzel'in ikametinde yapılan aramalarda 69 adet “GERİCA” ibareli sentetik ecza hapın yanı sıra içime hazır cigaralık olarak tabir edilen esrar maddesi ele geçirildi.

06 Şubat 2026
06 Şubat 2026

Bugün sizler için Epstein dosyasının tüm gelişmelerini derledik

