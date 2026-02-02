Fatih Ürek ile ilgili o iddiaya hastaneden açıklama geldi!

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Türk müziğinin sevilen isimlerinden Fatih Ürek, dün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ancak cenazenin ardından sosyal medyada yer alan spekülatif paylaşımlar ortalığı karıştırdı.

HASTANEYE ENTÜBE HALDE GETİRİLDİ

Hastane tarafından yapılan açıklamada, Fatih Ürek’in 15 Ekim 2025 tarihinde 112 Acil ekipleri tarafından entübe halde hastaneye getirildiği belirtildi. Kabulünün ardından, alanında uzman hekimler tarafından tüm acil ve ileri yaşam destek uygulamalarının eksiksiz şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi.

“HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMADI”

Açıklamada, sanatçının evde yapılan ilk müdahalesinden itibaren hastanede geçirdiği yaklaşık 3,5 aylık yoğun bakım süreci boyunca yapılan tüm klinik değerlendirmelerde, iddia edildiği gibi herhangi bir yasaklı madde kullanımına dair tıbbi veri ya da bulguya rastlanmadığı vurgulandı.

Hastane yönetimi, Ürek’in bilincinin kapalı olduğu ve entübe şekilde tedavi gördüğü süreçte bu yönde hiçbir tespitin yapılmadığının altını çizdi.