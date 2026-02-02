MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Fatih Ürek ile ilgili o iddiaya hastaneden açıklama geldi!

Sanatçı Fatih Ürek’in vefatının ardından sosyal medyada dolaşıma sokulan bazı iddialar kamuoyunda tartışma yarattı. Ürek’in rahatsızlığının “yasaklı madde kullanımına” bağlı olduğu yönündeki paylaşımlar üzerine, tedavi gördüğü hastane yazılı bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

Fatih Ürek ile ilgili o iddiaya hastaneden açıklama geldi!
Çiğdem Sevinç

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Türk müziğinin sevilen isimlerinden Fatih Ürek, dün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Ancak cenazenin ardından sosyal medyada yer alan spekülatif paylaşımlar ortalığı karıştırdı.

Fatih Ürek ile ilgili o iddiaya hastaneden açıklama geldi! 1

HASTANEYE ENTÜBE HALDE GETİRİLDİ

Hastane tarafından yapılan açıklamada, Fatih Ürek’in 15 Ekim 2025 tarihinde 112 Acil ekipleri tarafından entübe halde hastaneye getirildiği belirtildi. Kabulünün ardından, alanında uzman hekimler tarafından tüm acil ve ileri yaşam destek uygulamalarının eksiksiz şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi.

Fatih Ürek ile ilgili o iddiaya hastaneden açıklama geldi! 2

“HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMADI”

Açıklamada, sanatçının evde yapılan ilk müdahalesinden itibaren hastanede geçirdiği yaklaşık 3,5 aylık yoğun bakım süreci boyunca yapılan tüm klinik değerlendirmelerde, iddia edildiği gibi herhangi bir yasaklı madde kullanımına dair tıbbi veri ya da bulguya rastlanmadığı vurgulandı.

Hastane yönetimi, Ürek’in bilincinin kapalı olduğu ve entübe şekilde tedavi gördüğü süreçte bu yönde hiçbir tespitin yapılmadığının altını çizdi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kerimcan Durmaz’a hapis cezası verildi: Davada karar çıktı! Kerimcan Durmaz’a hapis cezası verildi: Davada karar çıktı!
Uyutuluyordu! Yeşilçam'ın yıldızından acı haber geldiUyutuluyordu! Yeşilçam'ın yıldızından acı haber geldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fatih Ürek uyuşturucu hastane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'

Son ankette ikinci sıradaki tercih gündem oldu!

Son ankette ikinci sıradaki tercih gündem oldu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

Şeref Yazıcı’nın tüm mal varlıklarına el konuldu!

Şeref Yazıcı’nın tüm mal varlıklarına el konuldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.