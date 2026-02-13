MAGAZİN

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: Enes Batur'a yurt dışı yasağı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Enes Batur, mahkeme kararıyla yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma çerçevesinde çok sayıda dijital içerik üreticisi hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulanıyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında daha önce yakalama kararı çıkarılan sosyal medya fenomeni Enes Batur, yurtdışından Türkiye'ye dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Batur, burada yapılan işlemler sonrası savcılığa çıkarıldı. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen fenomen hakkında, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

BİRDEN FAZLA SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Soruşturma kapsamında Enes Batur'a, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti', 'kullanılmasını kolaylaştırma' ile 'kullanmak amacıyla satın alma, bulundurma veya kullanma' suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.

"YANILTICI BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİN"

Enes Batur, hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Yanıltıcı ve doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesini rica ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, savcılığın dijital materyaller ve adli tıp raporları doğrultusunda değerlendirmelerine devam ettiği öğrenildi.

31 Ocak’ta düzenlenen operasyonlarda da çok sayıda dijital içerik üreticisi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler, ifadelerinin ardından adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmıştı. Bazı kişiler hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

ADLİ TIPTA ÖRNEK ALINDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında komedyen Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla da yer aldı. Bu kişilerin Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alındıktan sonra ifadeleri tamamlanmış ve yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldıkları açıklanmıştı.

Hakkında yakalama kararı bulunduğu belirtilen diğer isimler ise Enes Batur Sungurtekin, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer, Kemal Can Parlak, Çağrı Taner, Turgut Ekim, Barbaros Dikmen, Yaren Alaca ve Nisa Bölükbaşı olarak duyurulmuştu.

Anahtar Kelimeler:
Enes Batur
