Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkmıştı! Deren Talu yeniden test yaptırdı

Uyuşturucu operasyonu kapsamında kan ve saç örneği alınan Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren'in test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenilmişti. Deren Talu yeniden test yaptırıp sonucunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkmıştı! Deren Talu yeniden test yaptırdı
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 19 ünlü isimden Adli Tıp Kurumu tarafından kan ve saç örnekleri alınmıştı.

Test sonuçları pozitif çıkan 8 isim arasında Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren yer almıştı.

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkmıştı! Deren Talu yeniden test yaptırdı 1

Sonuçların ortaya çıkmasından sonra Deren Talu, "Tekrar bağımsız bir kurumda test olacağım" derken annesi Samyeli, "Adli Tıp Kurumu'nun sonuçlarına da güvenmiyoruz" diyerek sert açıklamalarda bulunmuştu.

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkmıştı! Deren Talu yeniden test yaptırdı 2

Deren Talu, yeniden bir uyuşturucu testi yaptırıp sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkmıştı! Deren Talu yeniden test yaptırdı 3

Talu paylaşımına; 'Test sonuçlarım geldi, her şey negatif. Hayatımda hiç uyuşturucu denemedim ve kullanmadım' notunu düştü.

