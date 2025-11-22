Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkmıştı! Deren Talu yeniden test yaptırdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 19 ünlü isimden Adli Tıp Kurumu tarafından kan ve saç örnekleri alınmıştı.

Test sonuçları pozitif çıkan 8 isim arasında Defne Samyeli'nin kızları Derin ve Deren yer almıştı.

Sonuçların ortaya çıkmasından sonra Deren Talu, "Tekrar bağımsız bir kurumda test olacağım" derken annesi Samyeli, "Adli Tıp Kurumu'nun sonuçlarına da güvenmiyoruz" diyerek sert açıklamalarda bulunmuştu.

Deren Talu, yeniden bir uyuşturucu testi yaptırıp sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Talu paylaşımına; 'Test sonuçlarım geldi, her şey negatif. Hayatımda hiç uyuşturucu denemedim ve kullanmadım' notunu düştü.