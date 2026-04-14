Uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı! Emir Can İğrek'ten ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında kan, idrar ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumunca rapor hazırlandı.

Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Ogün Alibaş'ın test sonuçları pozitif çıktı. Adli Tıp Kurumu raporunda, üç ismin saç örneklerinde kokain ve metabolitlerine rastlandı.

Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından hemen açıklama yayınladı. İğrek, 'Yürütülen soruşturma kapsamında ifadem alınmış, ikametimde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Soruşturmaya konu edilen yasaklı maddeleri hayatımın hiçbir döneminde kullanmadım. Bu durum, beni tanıyan herkes tarafından bilinmektedir. Süreçle ilgili ortaya çıkan gelişmelere karşı gerekli hukuki adımlar atılacak ve konu titizlikle takip edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' ifadelerini kullandı.