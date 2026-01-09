Uyuşturucu testi pozitif çıkan Aleyna Tilki'nin avukatından açıklama! 'Dumanla ilişkili...'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı. Tilki ifadesi ve ATK’da saç ve kan örneğinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Aleyna Tilki’nin uyuşturucu kullanıp kullanmadığına yönelik ATK’da yapılan testinin sonucu savcılık dosyasına ulaştı. Rapora göre Aleyna Tilki’nin uyuşturucu testi pozitif çıkarken ‘esrar’ kullandığı tespit edildi. Tilki'nin avukatı Adem Uğur Kızıldere, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"Müvekkilim Aleyna Tilki hakkında basında çıkan haberlerle ilgili, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapmak gereği doğmuştur.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, müvekkilimin kan örneği testinde herhangi bir maddeye rastlanmamıştır. Saç örneğinde tespit edildiği belirtilen madde ise herhangi bir kimyasal madde olmayıp, dumanla ilişkili bir maddedir. Müvekkilimin, yakın zamanda bu maddenin serbestçe tüketildiği bir ülkede bulunması nedeniyle, kamusal alanda soluma ve saça sinme şeklinde pasif maruziyete uğradığı kanaatindeyiz.

Bu sebeplerle yasal sürecin sonuçlanmasının beklenmesini ve yapılan haber ya da yorumlarda masumiyet karinesine hassasiyet gösterilmesini önemle rica ederiz."