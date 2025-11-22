Uyuşturucu testine giren ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı: "Antidepresan kullanıyoruz"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 Ekim’de başlattığı uyuşturucu soruşturması kapsamında, şarkıcı, oyuncu ve fenomenlerin de aralarında bulunduğu 19 ünlünün İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri, saç ve kan örnekleri alınmıştı. 19 ünlü isimden 8’inin saçında veya kanında uyuşturucu madde, 4’ünün ise antidepresan ilaç maddesi tespit edildi. Bu isimlere yönelik soruşturma devam ediyor. Habertürk’ten Ceylan Sever, o ünlülerin savcılık ifadelerine ulaştı.

KUBİLAY AKA: "BANGKOK’TA RAHATSIZLANDIM, KLİNİKTE İLAÇ VERDİLER"

Oyuncu Kubilay Aka, savcı huzurunda Tayland’ın başkenti Bangkok tatilinde rahatsızlandığını ve şiddetli baş ağrısı çektiğini söyleyerek, burada tedavi için gittiği bir klinikte kendisine ilaç verildiğini anlattı. Kanında çıkıp saçında çıkmayan bu maddenin bundan kaynaklanabileceğini, uyuşturucu kullanmadığını ifade etti.

DERİN VE DEREN TALU: "ANTİDEPRESAN KULLANIYORUZ, UYUŞTURUCU KULLANMIYORUZ"

İfade verenler arasında Defne Samyeli’nin kızları Derin Talu ile Deren Talu da vardı. Antidepresan ilaçları kullandıklarını söyleyen Talu kardeşler, uyuşturucu kullanmadıklarını belirterek rapordaki sonuçları reddetti.

METİN AKDÜLGER: "YURT DIŞI SEYAHATİNDE KULLANDIM"

Oyuncu Metin Akdülger, kanında çıkan uyuşturucu madde için yurt dışı seyahatinde kullandığını söyledi.

DİLAN POLAT: "PROTEZ SAÇTA ÇIKMIŞ OLABİLİR"

Hem kanında hem de saçında uyuşturucu madde tespit edilen rapora karşın sosyal medya fenomeni Dilan Polat ise doğal saçlardan oluşan protez saç kullandığını belirterek; "Ben uyuşturucu kullanmıyorum, protezimde kalmış olabilir" dedi. Eşi Engin Polat ise antidepresan kullandığını, reçetesini sunacağını söyledi.

KAAN YILDIRIM: "SONUÇLAR YANLIŞ"

Oyuncu Kaan Yıldırım, çıkan rapora göre; kanında uyuşturucu madde tespit edilirken saçında olmamasına dikkat çekti. Raporun hatalı olduğunu ve uyuşturucu kullanmadığı gerekçesiyle çıkan sonuca itiraz etti.

İTİRAZ ETMEDİ

Avukat Feyza Altun’un test sonuçlarında antidepresan dışında herhangi bir maddeye rastlanılmadığından, ifadesinde itiraz ettiği bir durum olmadı.

7 ÜNLÜNÜN TESTLERİ TEMİZ ÇIKMIŞTI

Uyuşturucu operasyonunun ardından Adli Tıp Kurumu raporuna göre, aralarında Hadise, İrem Derici, Mert Yazıcıoğlu, Özge Özpirinçci, Duygu Özsalan, Demet Evgar ve Meriç Aral gibi sanatçıların bulunduğu 7 ismin saç ve kan örneklerinde herhangi bir maddeye rastlanılmadı. Raporları temiz çıkan isimlerin dosyası takipsizlikle sonuçlandı.