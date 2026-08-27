Yeşilçam'ın efsanesi Lale Belkıs son haliyle gündemde! Vasiyetini açıklamıştı

MYNET DETAY- Yeşilçam’ın efsane isimlerinden biri olan ve canlandırdığı “kötü kadın” rolleriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Lale Belkıs son haliyle merak edildi. Gözlerden uzak bir yaşam süren Belkıs yıllara meydan okuyan güzelliğiyle beğeni topluyor.

Yıllara meydan okuyan efsane isim son halini paylaşarak paylaşıma şu notu düştü:

"Hayat bana en çok kusurun zarafetini öğretti. Bir tablonun en can alıcı yeri, fırçanın hafifçe kaydığı ve rengin beklenmedik bir şekilde dağıldığı o küçük kazadır. İnsan da böyledir; kırıklarıyla, pişmanlıklarıyla, yarım kalmış besteleriyle tamamlanır. Yüzümdeki her çizgi, arkamda bıraktığım bir mevsimin, güldüğüm bir dost meclisinin ve akıttığım sessiz bir gözyaşının kalıcı imzasıdır. Eğer geriye dönüp bir şey söylemem gerekseydi, sadece şunu fısıldardım: Acele etmeyin. "

VASİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

Daha önce vasiyetiyle ilgili konuşan usta sanatçı bir süre önce vasiyetini hazırladığını açıklamıştı. “Çok güzel ansınlar beni. Kimseyi incitmedim, iyi insan olarak yaşadım ve memlekete faydalı oldum. Beni unutmasınlar" diyen Belkıs mal varlığını ne yapacağını da söylemişti.

MAL VARLIĞINI NEREYE BIRAKACAĞINI AÇIKLADI

Lale Belkıs, mal varlığına dair konuşarak Moda’daki evini sanat müzesine dönüştüreceğini belirtmişti. Usta oyuncu, evini ise yoksul çocuklara bağışlayacağını söyledi. Belkıs, “Zaten malım mülküm nerelere gidecek, onları şimdiden hallettim” ifadelerini kullandı.

“KİMSEM YOK, YALNIZIM”

Hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Belkıs, “Kimsem yok, yalnızım. Kalabalık bir ailem vardı ama maalesef yaptıklarıyla hepsinin notunu verdim. Fakir değilim ama zengin de değilim” diyerek dikkat çekti.