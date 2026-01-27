Uzak Şehir 48. bölüm fragmanı yayınlandı! Uzak Şehir saati mi değişti?

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, dün akşam yayınlanan 47. bölümüyle yine adından söz ettirdi. Cihan'ın Baran’ı konaktan kovduğu sahneler seyirciyi heyecanlandırdı.

Dizinin yeni bölümünde; Cihan, Boran’ı konaktan kovuyor. Yaşananların ardından Boran’a “Sen bir Albora değilsin artık” sözleriyle rest çeken Cihan, geri adım atmıyor.

Uzak Şehir 47. bölümde seyirci son dönemdeki eleştirilerini de azalttı. 2. sezonda zaman zaman eleştiri alan Uzak Şehir'i seyirciler bu sefer beğendi. Seyirciler "2. sezonun en iyi bölümüydü" yorumlarında bulundu.

Alya ve Cihan'ın sahneleri fanları mest ederken "Bayıldım", "Sahnelere kalbimizi bıraktık" yorumları yapıldı.

Öte yandan yayınlanan fragmanda Uzak Şehir 2045'e alındığı detayıyla dikkat çekti. Seyirciler bu değişikliği merak ederken bu durumun o güne özel olabileceği gündeme geldi.

Resmi açıklama olmasa da 2 Şubat Pazartesi akşamının Kandil olmasından dolayı saat değişmiş olabilir.

UZAK ŞEHİR 48. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Uzak Şehir 48. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Cihan'ın hiçbir şeyden haberi yokken Alya, onun için çok zor olsa da Deniz uğruna aşkını geride bırakıp gitmeye kararlıdır. Gitmek üzere Sadakat ile plan yapıp vedalaşan Alya için oğluyla yeni ufuklara yelken açma vakti geldi mi?