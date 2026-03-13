MAGAZİN

İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak'tan şikayetçi oldu! 'Kumanda fırlattı' iddiası gündemde! 'Evde yüzlerce kamera var'

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak arasındaki gerginlik, mahkeme salonuna taşındı. Geçen yıl Bodrum’da yaşanan aile içi tartışma sonrası savcılık, Dilan Çıtak hakkında “silahla kasten yaralamaya teşebbüs” suçlamasıyla dava açtı. Dilan Çıtak 'Kumanda fırlattı' iddiası hakkında sessizliğini bozdu.

Öznur Yaslı İkier

İbrahim Tatlıses ile kızı Dilan Çıtak'ın geçtiğimiz yıl Bodrum'da kahvaltı yaptığı esnada aralarında yaşanan gerginliğin detayları yeniden gündeme geldi.

Tatlıses, tartışma esnasında kızının kendisine kumanda fırlattığını iddia ederken, olayın "silah sayılan cisim" kapsamında değerlendirilmesi üzerine karakola başvurdu.

İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak tan şikayetçi oldu! Kumanda fırlattı iddiası gündemde! Evde yüzlerce kamera var 1

Ünlü ismin daha önce de bu nedenle kızından şikayetçi olduğu ancak sonradan vazgeçtiği öğrenilmişti. Buna rağmen sürecin kamu davası olarak devam ettiği belirtildi.

Yaşananlar sonrası Almanya'daki iki konserini erteleyen Tatlıses, Dilan Çıtak'tan şikayetçi olmak üzere Bodrum Bitez Adliyesi'ne tekerlekli sandalyeyle geldi.

İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak tan şikayetçi oldu! Kumanda fırlattı iddiası gündemde! Evde yüzlerce kamera var 2

DİLAN ÇITAK'TAN "KUMANDA" AÇIKLAMASI

Dilan Çıtak, konuk olduğu bir programda babasına kumanda atıp atmadığı sorulması üzerine şunları söyledi:

İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak tan şikayetçi oldu! Kumanda fırlattı iddiası gündemde! Evde yüzlerce kamera var 3

''Asla böyle bir şey olmadı. Bu nasıl oluştu bilmiyorum. Ben de sizler kadar inanamayarak okuyorum bunu ve ısrarlı bir şekilde bu savunuluyor ama buna buradan ilk ve son kez ben açıklık getireyim. Kendisinin evinde yüzlerce kamerası var. Çok fazla sayıda kamerası var. Böyle bir şey olduğunu iddia etsem ben anında görüntü paylaşırdım böyle bir şey gerçek olsaydı öyle diyeyim''

