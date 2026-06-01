Uzak Şehir 63. bölüm 3. fragman izle! ''Sabırsızlıkla bekliyorum''

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya gibi isimleri kadrosunda buluşturan, Uzak Şehir yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor.

Her bölümü büyük ses getiren dizi bu akşam 63. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Alya ve Cihan'ın düğünüyle geceye damga vuracak olan fenomen dizi bu akşamki bölümün ardından sezon finali yapacak.

UZAK ŞEHİR 63. BÖLÜM 3. FRAGMAN İZLE!

Uzak Şehir'in yeni bölümü öncesinde bir fragman daha yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanına; 'sabırsızlıkla bekliyorum', 'aşırı heyecanlı bir bölüm olacak', 'Bu sahnelere kalbimi bıraktım' gibi yorumlar yapıldı.

UZAK ŞEHİR 63. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alya ve Cihan, çetin savaşların ardından aşklarını görkemli bir düğünle taçlandırmaya hazırlanırken, konağı uzun süre sonra ilk kez tatlı bir telaş sarar. Ancak geçmişin gölgeleri, bu mutluluğa geçit vermemeye kararlıdır. Meryem’in sakladığı en büyük sırrı elinde bir koz olarak tutan Boran, sınırları zorlayan bir tehditle kartları yeniden dağıtır.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Meryem, çaresizlik içinde geri dönülmez bir kararın eşiğine sürüklenirken, Boran’ın Cihan’dan intikam alma hırsı Alya’yı hayati bir seçimle baş başa bırakır. Sevdiği adamın geleceği ve kalbindeki yara arasında sıkışan Alya, büyük aşkını korumak adına kendi kıyametini başlatır. Mutluluk şarkılarının yerini aniden alan silah sesleri, geçmişten gelen öfkeli bir düşmanın intikamıyla birleşir. Silahların patladığı, fedakarlıkların yapıldığı ve kaderlerin tamamen altüst olduğu o karanlık günde, Albora'da hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacaktır.