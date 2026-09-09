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Uzak Şehir 64. bölüm 3. tanıtım izle! ''Sensiz yapamıyorum''

Geçtiğimiz sezona damga vuran Uzak Şehir dizisinin 64. bölümünden 3. tanıtım geldi. 14 Eylül'de yeniden izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin yeni fragmanı kısa sürede büyük ses getirdi.

Uzak Şehir 64. bölüm 3. tanıtım izle! ''Sensiz yapamıyorum''
Öznur Yaslı İkier

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı, yayınlandığı dönemde reytinglerde başarılı sonuçlar elde eden "Uzak Şehir" dizisi yeni sezon için artık hazır.

14 eylül pazartesi akşamı 64. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Uzak Şehir'den bir tanıtım daha yayınlandı. Dizinin yeni fragmanına Alya'nın Cihan'a söylediği 'Sensiz yapamıyorum demeye geldim' sözleri damga vurdu.

**UZAK ŞEHİR 64. BÖLÜM 3. TANITIM İZLE!

Fenomen dizinin yeni fragmanı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Uzak Şehir için; 'Alya gitmemiş geri dönmüş', 'Sensiz yapamıyorum demeye geldim sözleri paramparça etti bizi', 'İnanılmaz güzel bir fragman' gibi yorumlar yapıldı.
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Uzak Şehir 64. bölüm 3. tanıtım izle! Sensiz yapamıyorum 1

UZAK ŞEHİR'DE KİMLER AYRILDI?
Uzak Şehir dizisinin sezon finaliyle birlikte kadrodan Boran (Burç Kümbetlioğlu), Şahin (Alper Çankaya), Demir (Ferit Kaya) diziye veda etti.

UZAK ŞEHİR 63. BÖLÜM ÖZETİ:
Alya ve Cihan, çetin savaşların ardından aşklarını görkemli bir düğünle taçlandırmaya hazırlanırken, konağı uzun süre sonra ilk kez tatlı bir telaş sarar. Ancak geçmişin gölgeleri, bu mutluluğa geçit vermemeye kararlıdır. Meryem’in sakladığı en büyük sırrı elinde bir koz olarak tutan Boran, sınırları zorlayan bir tehditle kartları yeniden dağıtır.

Meryem, çaresizlik içinde geri dönülmez bir kararın eşiğine sürüklenirken, Boran’ın Cihan’dan intikam alma hırsı Alya’yı hayati bir seçimle baş başa bırakır. Sevdiği adamın geleceği ve kalbindeki yara arasında sıkışan Alya, büyük aşkını korumak adına kendi kıyametini başlatır.

Mutluluk şarkılarının yerini aniden alan silah sesleri, geçmişten gelen öfkeli bir düşmanın intikamıyla birleşir. Silahların patladığı, fedakarlıkların yapıldığı ve kaderlerin tamamen altüst olduğu o karanlık günde, Albora'da hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacaktır.

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Sinem Ünsal Ozan Akbaba Uzak Şehir
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