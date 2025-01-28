Uzak Şehir'de büyük sır ortaya çıktı! O sahne çok konuşuldu

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir son bölümüyle yine sosyal medyayı salladı. Her bölümüyle sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine giren dizide bu defa yıllar sonra ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırtmayı başardı.

Ozan Akbaba'nın hayat verdiği Cihan karakteri, bir kez daha annesi ile karşı karşıya gelirken hayatının en büyük sırrını öğrendi. Gonca Cilasun'un hayat verdiği Sadakat karakterinin herkesten sakladığı büyük sır dizinin son sahnesinde ortaya çıktı.

Cihan ile karşı karşıya kalan Sadakat gözyaşları içinde oğluna "Boran'ımın babası Ecmel" dedi. O anlarda büyük şok geçiren Cihan ne diyeceğini bilemedi.

YORUM YAĞDI

Sosyal medyada ise; 'Cihan'ın şaşkınlığını korumasına hayranım', 'Hepimiz böyle olacağını biliyorduk', 'Şaşırmadık', 'Çok belliydi böyle olacağı', 'Ozan Akbaba gerçekten müthiş oynuyor' gibi yorumlar yapıldı.