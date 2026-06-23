Uzak Şehir’de Meryem ve Müjgan gidiyor mu? İpek için karar verildi

Kanal D’de ekrana gelen fenomen dizi Uzak Şehir’in 3. sezon çekimleri ağustos sonunda başlayacak. Dizide final bölümünde Ferit Kaya ve Alper Çankaya gibi isimler ayrılık kararı almıştı.

Dizinin sezon arasında Uzak Şehir'den ayrılan oyuncular merak edildi. Sezon finalinde ayrılıkların yaşandığı diziden yeni ayrılık haberi geldi.

MERYEM VE MÜJGAN GİDİYOR MU?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Meryem karakterine hayat veren Ceren Moray son dakika bir hikâye değişikliği olmazsa diziden yüzde 90 ayrılacak. Meryem’in kardeşi Müjgan karakterini canlandıran İpek Arkan da yeni sezonda ekipte yer almayacak.

ÇAĞLA ŞİMŞEK UZAK ŞEHİR'DEN AYRILDI MI?

Uzak Şehir dizisinin "İpek"i başarılı oyıncu Çağla Şimşek’in hikâyesi ise gelen kulis bilgilerine göre yeni sezonda da devam edecek.