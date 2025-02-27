Uzak Şehir'de üzen veda! Yeşilçam’ın ünlü oyuncusu ayrıldı

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi ‘Uzak Şehir’ son bölüm de adından söz ettirmişti. Dizinin final sahnesinde Mine’nin sarhoş halde Cihan’a öfkenip ardından aniden sarılarak “Seni çok seviyorum” demesi ve bu anlara Alya’nın tanık olması, tansiyonu zirveye çıkardı.

Uzak Şehir yeni bölüm merakla beklenirken dizide üzen bir veda yaşandı. Diziye Mahmut ağa karakteri ile katılan Mahmut Cevher son sahnesini çekerek ekibe veda etti.

Mahmut Cevher, dizide Kaya Albora’nın vurduğu Sedat Nalhanoğlu’nun babası olarak senaryoya dahil olmuştu. Yeşilçam’ın ünlü oyuncu Mahmut Cevher, Albora ailesine karşı büyük bir kin ve düşmanlık besliyordu. Hikaye boyunca Albora ailesi ile düşmanlığını sürdürmüştü.

Oyuncu, Uzak Şehir dizisi ekibine 17. bölümde veda etti. Son çekim günü sosyal medyada paylaşıldı. Ekibin duygu dolu anları kameralara yansıdı. Usta isim alkışlar eşliğinde son sahnesini tamamladı.