Uzak Şehir'e Alya'nın annesi geldi! İşte Nursel Köse'nin setten ilk karesi

Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kitleyen ‘Uzak Şehir’, reytinglerdeki liderliğini sürdürerek adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı diziye Alya karakterinin annesi olarak usta oyuncu dahil oldu. Alya'nın annesi Fikriye karakterine güçlü oyunculuğuyla tanınan Nursel Köse hayat verecek.

SETTEN İLK KARE GELDİ

Nursel Köse gelişiyle birlikte dizideki tüm dengeleri değiştirecek. Diziye dahil olan usta oyuncunun setten ilk karesi de paylaşıldı.

Sosyal medyada; 'Hikaye şimdi başlıyor', 'Asıl şimdi merak ediyorum' gibi yorumlar yapıldı.