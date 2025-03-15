MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Uzak Şehir'e Alya'nın annesi geldi! İşte Nursel Köse'nin setten ilk karesi

Uzak Şehir'e Alya'nın annesi geldi! İşte Nursel Köse'nin setten ilk karesi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
15.03.2025 08:04
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir her bölümüyle sosyal medyaya damga vuruyor. Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı dizinin başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal paylaşıyor. Dizide Sinem Ünsal'ın canlandırdığı Alya karakterinin annesi geldi. Setten ilk fotoğraf paylaşıldı.

Uzak Şehir'e Alya'nın annesi geldi! İşte Nursel Köse'nin setten ilk karesi

Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kitleyen ‘Uzak Şehir’, reytinglerdeki liderliğini sürdürerek adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı diziye Alya karakterinin annesi olarak usta oyuncu dahil oldu. Alya'nın annesi Fikriye karakterine güçlü oyunculuğuyla tanınan Nursel Köse hayat verecek.

alya 3

SETTEN İLK KARE GELDİ

Nursel Köse gelişiyle birlikte dizideki tüm dengeleri değiştirecek. Diziye dahil olan usta oyuncunun setten ilk karesi de paylaşıldı.

ALYA 4

Sosyal medyada; 'Hikaye şimdi başlıyor', 'Asıl şimdi merak ediyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Mynet'in Sesi
Entübe edilmişti! Yakınları hastaneye çağırıldıEntübe edilmişti! Yakınları hastaneye çağırıldı
Efsane yarışma geri dönüyor! Jüride dikkat çeken isimlerEfsane yarışma geri dönüyor! Jüride dikkat çeken isimler
Anahtar Kelimeler:
Nursel Köse Sinem Ünsal Uzak Şehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kiracılar dikkat! "Geçersiz" diyerek uyardı, tarih detayını işaret etti

Kiracılar dikkat! "Geçersiz" diyerek uyardı, tarih detayını işaret etti

Fenomen dizinin setinde korkutan kaza! Başrol ameliyata alındı

Fenomen dizinin setinde korkutan kaza! Başrol ameliyata alındı

Emekli olmak için ne yaşı ne prim gününü beklemeyin!

Emekli olmak için ne yaşı ne prim gününü beklemeyin!

Öyle bir İstanbul anlattı ki... "Ölmeyenler ‘Keşke ölseydik’ diyecek"

Öyle bir İstanbul anlattı ki... "Ölmeyenler ‘Keşke ölseydik’ diyecek"

Cem Küçük'ten çarpıcı sözler: 'Karar bu akşam çıkacaktı ama...'

Cem Küçük'ten çarpıcı sözler: 'Karar bu akşam çıkacaktı ama...'

Sır olay! Okulda tuvaletinde baygın bulunan küçük çocuk hayatını kaybetti

Sır olay! Okulda tuvaletinde baygın bulunan küçük çocuk hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.