Uzak Şehir hakkında şaşırtan iddia: Hem adı hem başrolü değişti...

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir her bölümüyle adından söz ettirdi. 2 Haziran'da yayınlanacak bölümüyle sezon finali yapacak olan Uzak Şehir'in adı ve başrolünün aslında bambaşka olduğunu biliyor muydunuz?

Sezon boyunca rekor üstüne rekor kıran Uzak Şehir'in adı sezonun başında Albora'nın Sert Kışı idi.

Öte yandan dizide Alya karakteri için teklif giden ilk oyuncunun Sinem Ünsal olmadığı ortaya çıktı. Anlaşmaya varılan ancak son anda vazgeçen isim sosyal medyayı salladı.

ESRA BİLGİÇ DİZİDEN SON ANDA AYRILDI

Sinem Ünsal'ın canlandırdığı Alya karakteri için teklif giden ilk isim her rolüyle ve paylaşımlarıyla gündem olan Esra Bilgiç çıktı.



Onedio'da yer alan habere göre; ünlü oyuncuyla anlaşılmışken başrol erkek için Ozan Akbaba düşünülmüş, teklif götürülmüş, Esra Bilgiç'in son anda diziden ayrılmasıyla da dizinin hem adı değişmiş hem de teklif Sinem Ünsal'a gitmişti.