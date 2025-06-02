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Uzak Şehir hakkında şaşırtan iddia: Hem adı hem başrolü değişti...

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir sezon finali yapmaya hazırlanırken ilginç bir bilgi sosyal medyada gündeme geldi. Meğerse Uzak Şehir'in hem adı hem de başrolü başkaymış... Sinem Ünsal'dan önce Esra Bilgiç ile anlaşıldığı bilgisi herkesi şaşırttı.

Uzak Şehir hakkında şaşırtan iddia: Hem adı hem başrolü değişti...
Kubra Akalın

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir her bölümüyle adından söz ettirdi. 2 Haziran'da yayınlanacak bölümüyle sezon finali yapacak olan Uzak Şehir'in adı ve başrolünün aslında bambaşka olduğunu biliyor muydunuz?

Sezon boyunca rekor üstüne rekor kıran Uzak Şehir'in adı sezonun başında Albora'nın Sert Kışı idi.

Öte yandan dizide Alya karakteri için teklif giden ilk oyuncunun Sinem Ünsal olmadığı ortaya çıktı. Anlaşmaya varılan ancak son anda vazgeçen isim sosyal medyayı salladı.

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ESRA BİLGİÇ DİZİDEN SON ANDA AYRILDI

Sinem Ünsal'ın canlandırdığı Alya karakteri için teklif giden ilk isim her rolüyle ve paylaşımlarıyla gündem olan Esra Bilgiç çıktı.

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Onedio'da yer alan habere göre; ünlü oyuncuyla anlaşılmışken başrol erkek için Ozan Akbaba düşünülmüş, teklif götürülmüş, Esra Bilgiç'in son anda diziden ayrılmasıyla da dizinin hem adı değişmiş hem de teklif Sinem Ünsal'a gitmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Bilgiç Uzak Şehir
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