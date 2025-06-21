Uzak Şehir'in Alya'sı bakın kim olacakmış! Sinem Ünsal yerine ilk teklif ona gitmiş! Reddetme nedeni...

Kanal D’nin Mardin’de çekilen reyting rekortmeni dizisi “Uzak Şehir”in her bölümüyle sosyal medyayı sallıyor. Oyuncu kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken dizide Alya karakterine Sinem Ünsal Cihan karakterine Ozan Akbaba hayat veriyor.

İLK TEKLİF BAKIN KİME GİTMİŞ

Uzak Şehir dizisi ile ilgili ortaya çıkan bir gerçek herkesi şaşırttı. Dizide Alya karakteri için ilk teklifin Sinem Ünsal yerine Esra Bilgiç'e gittiği öğrenildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kanalına konuk olan Esra Bilgiç Uzak Şehir dizisiyle ilgili sorulara cevap vererek, "Çok beğenerek okuduğum, başarılı olacağına inandığım bir işti. Başka sebeplerden ötürü olmadı ama yazılıp çizilen öyle herhangi bir şey yok. Öyle bir durum yok. Çok bambaşka meselelerden dolayı biz yolumuzu ayırmaya karar verdik. Ben işi çok beğenerek okudum ya da başarılı olacağına zaten inanıyordum" dedi.

Tüm kadronun çok iyi olduğun u belirten Esra Bilgiç, "Şu anki arkadaşlarım bence çok başarılılar. O yüzden hani bu tartışmanın içinde sürekli gündem oluyor. Bence benim burada işim yok. Ben onların başarısını gururla izliyorum. Yolları açık olsun herkes çok yakıştı role. Herkes kısmetini zaten onu alır, onu engelleyemezsiniz. Ben çok memnunun reyting rekorları kıran bir işte. Bence bunu konuşmaya hiç gerek yok" diye konuştu.