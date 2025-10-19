Uzak Şehir'in Alya'sı farkında olmadan senaryoyu ifşa etti! Sinem Ünsal böyle olacağını düşünemedi

Mucize Doktor ile şöhreti yakalayan şimdilerde Uzak Şehir'de hayat verdiği Alya karakteriyle adından söz ettiren Sinem Ünsal yeni sezon için yoğun tempoda çalışıyor.

Her bölümüyle reyting rekorları kıran Uzak Şehir'in Alya'sı setten bir pozunu paylaştı. Sinem Ünsal farkında olmadan dizinin senaryosunu ifşa etti.

Senaryoyla poz veren Sinem Ünsal elindeki notun okunabileceğini düşünmedi.

Dizinin sıkı takipçileri, Sinem Ünsal'ın senaryoyla olan fotoğrafını öyle bir inceledi ki senaryodaki yazılanlar ifşa oldu.

@marioreji1 adlı kullanıcı 'Deniz avluda bisiklet sürüyormuş. O sırada Şahin ve Kaya ile ilgili bir şey yazıyor. Pakize fark etmiyormuş, sonra Ümmü mutfaktan çıkıyormuş, donakalıp bakışıyorlarmış. Üst tarafındaki paragraf da öfke ve kinle dolu' yazarak senaryoyu ifşaladı.