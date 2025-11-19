Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'a 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü! Son pozlarına beğeni yağdı

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal 'Yılın En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.

Oyunculuk kariyerinde istikrarlı bir yükseliş gösteren Ünsal, Uzak Şehir'deki karakteriyle fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Sinem Ünsal sosyal medyadaki son pozlarıyla da beğeni topladı.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin peş peşe yayınladığı karelere; 'çok güzelsin', 'sana bayılıyorum', 'maşallah' gibi yorumlar yapıldı.

Sinem Ünsal bir süredir meslektaşı Berk Cankat ile aşk yaşıyor.