MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'a 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü! Son pozlarına beğeni yağdı

Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği 'Alya' karakteri ile fırtınalar estiren ünlü oyuncu Sinem Ünsal sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'a 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü! Son pozlarına beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal 'Yılın En İyi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi oldu.

Oyunculuk kariyerinde istikrarlı bir yükseliş gösteren Ünsal, Uzak Şehir'deki karakteriyle fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal a En İyi Kadın Oyuncu ödülü! Son pozlarına beğeni yağdı 1

Hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Sinem Ünsal sosyal medyadaki son pozlarıyla da beğeni topladı.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal a En İyi Kadın Oyuncu ödülü! Son pozlarına beğeni yağdı 2

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin peş peşe yayınladığı karelere; 'çok güzelsin', 'sana bayılıyorum', 'maşallah' gibi yorumlar yapıldı.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal a En İyi Kadın Oyuncu ödülü! Son pozlarına beğeni yağdı 3

Sinem Ünsal bir süredir meslektaşı Berk Cankat ile aşk yaşıyor.

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal a En İyi Kadın Oyuncu ödülü! Son pozlarına beğeni yağdı 4

Uzak Şehir in Alya sı Sinem Ünsal a En İyi Kadın Oyuncu ödülü! Son pozlarına beğeni yağdı 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konser biletleri satışa çıkar çıkmaz site çöktü! Fiyatları ise... Konser biletleri satışa çıkar çıkmaz site çöktü! Fiyatları ise...
Yine çok cesur! Hem önünü hem arkasını açtıYine çok cesur! Hem önünü hem arkasını açtı

Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Böcek ailesinin ölümüne ne yol açtı? İlk rapor geldi: "Kimyasal maddeden..."

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.