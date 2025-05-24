Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal aşka geldi! Sevgilisini paylaşıp...

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal bir süredir meslektaşı Berk Cankat ile aşk yaşıyor.

Daha önce sevgilisiyle ilişkisi hakkında konuşan Ünsal, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Berk'in yanında prenses gibi hissediyorum. Kendimi bulmamda çok büyük katkısı var. Çünkü kendimi yorduğum ya da üzdüğüm şeylerde de beni ilk uyaran hep Berk oluyor."

Mutlu birlikteliklerini gözlerden uzak sürdüren çiftten Sinem Ünsal, sevgilisiyle yeni bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncu, Berk Cankat ile fotoğrafına "Seni çok özledim sevgilim" notunu düştü.

Sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalmayan Cankat da aynı kareyi kalp ve nazar boncuğu emojisiyle kendi sosyal medya hesabından paylaştı.