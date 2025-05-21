Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal Cannes'da! Derin dekolteli elbisesi sosyal medyayı ikiye böldü

Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Alya karakteriyle son dönemde adından söz ettiren Sinem Ünsal, Cannes Film Festivali'ne gitti. Sosyal medyada her anını paylaşan Ünsal'ın kıyafeti de merak ediliyordu.

Dünyaca ünlü bir marka ile Cannes’a giden Sinem Ünsal'ın tercih edeceği kıyafet sonunda ortaya çıktı.

Gündüz saatlerinden itibaren hazırlık aşamalarını paylaşan isim tercihini siyahtan yana kullandı. Dikkat çeken derin dekolteli elbisesiyle poz veren Sinem Ünsal'ın kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü.

Birce Akalay ve Hande Erçel gibi farklı bir tarzla Cannes'da boy gösteren Sinem Ünsal'ı kimi çok beğenirken kimi ise belden aşağısını çok kötü buldu.

Yerleri süpüren fileli kısım ve bel detayını görenler "Bu ne çok kötü bir fikir", "Cannes'da bu sene kötü giyinme yarışması mı var?", "Tatlı bir kız ama elbise hiç olmamış", "Kendine bu çirkinliği neden yaptın ya olmuş mu bu elbise şimdi Allah aşkına" yorumlarında bulundu.