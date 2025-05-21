MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal Cannes'da! Derin dekolteli elbisesi sosyal medyayı ikiye böldü

Son dönemde adından sık sık söz ettiren Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal soluğu Cannes Film Festivali'nde aldı. Güzel oyuncunun siyah kıyafeti sosyal medyayı salladı.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal Cannes'da! Derin dekolteli elbisesi sosyal medyayı ikiye böldü
Kubra Akalın

Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Alya karakteriyle son dönemde adından söz ettiren Sinem Ünsal, Cannes Film Festivali'ne gitti. Sosyal medyada her anını paylaşan Ünsal'ın kıyafeti de merak ediliyordu.

Dünyaca ünlü bir marka ile Cannes’a giden Sinem Ünsal'ın tercih edeceği kıyafet sonunda ortaya çıktı.

Gündüz saatlerinden itibaren hazırlık aşamalarını paylaşan isim tercihini siyahtan yana kullandı. Dikkat çeken derin dekolteli elbisesiyle poz veren Sinem Ünsal'ın kıyafeti sosyal medyayı ikiye böldü.

Ekran görüntüsü 2025-05-21 073739

Birce Akalay ve Hande Erçel gibi farklı bir tarzla Cannes'da boy gösteren Sinem Ünsal'ı kimi çok beğenirken kimi ise belden aşağısını çok kötü buldu.

Ekran görüntüsü 2025-05-21 073841

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göğüs, bacak ve sırt dekoltesi! Bir bakan bir daha baktı Göğüs, bacak ve sırt dekoltesi! Bir bakan bir daha baktı

Yerleri süpüren fileli kısım ve bel detayını görenler "Bu ne çok kötü bir fikir", "Cannes'da bu sene kötü giyinme yarışması mı var?", "Tatlı bir kız ama elbise hiç olmamış", "Kendine bu çirkinliği neden yaptın ya olmuş mu bu elbise şimdi Allah aşkına" yorumlarında bulundu.

GrZ65KjXwAA-ICW

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzak Şehir ve Kanal D'ye boykot tepkisi! "Hiçbir şekilde izlemeyeceğim" Uzak Şehir ve Kanal D'ye boykot tepkisi! "Hiçbir şekilde izlemeyeceğim"
Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ölümüyle yıkıldı! Saçlarını kazıttıÖlümüyle yıkıldı! Saçlarını kazıttı
Survivor'da sinir krizinin böylesi! Her şeyi yaktı durduramadılarSurvivor'da sinir krizinin böylesi! Her şeyi yaktı durduramadılar
Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da Büyükçekmece açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem! Vali Gül ve Naci Görür'den açıklama

İstanbul'da Büyükçekmece açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem! Vali Gül ve Naci Görür'den açıklama

Köprüden balıklama yola atladı... İstanbul'da akılalmaz görüntü!

Köprüden balıklama yola atladı... İstanbul'da akılalmaz görüntü!

Karar verildi... Piyasadan toplatılıyor! Yasak geldi

Karar verildi... Piyasadan toplatılıyor! Yasak geldi

Bir anda gökyüzünde görüldü! Doğa olayı sanıldı ama gerçek başka çıktı

Bir anda gökyüzünde görüldü! Doğa olayı sanıldı ama gerçek başka çıktı

Eritip tekrar kalıplandırarak satıyorlarmış! Tam 5 ton

Eritip tekrar kalıplandırarak satıyorlarmış! Tam 5 ton

Volkan Konak'a öfke kusan Çatalca Müftüsüne yeni görev

Volkan Konak'a öfke kusan Çatalca Müftüsüne yeni görev

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.