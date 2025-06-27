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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın keyfi yerinde! Peş peşe bikinili pozlar...

Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı 'Alya' karakteri ile fırtınalar estiren ünlü oyuncu Sinem Ünsal şimdilerde eşi olduğu iddia edilen sevgilisi Berk Cankat ile tatile çıktı. Sezonun yorgunluğunu atmaya çalışan Ünsal pozlarıyla beğeni topladı.

Öznur Yaslı İkier

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de hayat verdiği 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal bir süredir meslektaşı Berk Cankat ile aşk yaşıyor.

Berk Cankat'ın Sinem Ünsal'a “canım eşim” diyerek seslenmesi çiftin gizlice evlenmiş olabileceği iddialarını gündeme getirdi.

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Bu iddialar magazin manşetlerinde yerini korurken Sinem Ünsal ve Berk Cankat tatile çıktı.

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Sezonun yorgunluğunu atan Sinem Ünsal tatilinden peş peşe paylaşımlar yaptı. Ünsal'ın bikinili pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Sinem Ünsal'a; 'çok güzelsin', 'sana bayılıyorum', 'harika görünüyorsun', 'bu ne güzellik', 'güzeller güzeli Sinem' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal Uzak Şehir
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